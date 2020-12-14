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Белорусские тракторы будут производить в Египте

14.12.2020 16:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минский тракторный завод планирует открыть сборочное производство в Каире в 2021 году.

Белорусские тракторы будут производить в Египте
Фото: МТЗ

Открытие сборочного производства в Египте обсудили руководители МТЗ Виталий Вовк и Egyptian International Pharmaceutical Industries Ахмед Келани, сообщили в пресс-службе минского предприятия.

«Египетская сторона предлагала несколько площадок. Мы остановились на площадке в Каире, где можно совместить и производство, и фирменную торговлю. Пока все просчитываем, работаем в удаленном режиме. Но я уверен, что движение по проекту будет, так как обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. Мы рассчитываем, чтобы сборка тракторов в Каире начнется в 2021 году», — отметил Виталий Вовк.

Что касается торговли, то экспорт МТЗ в Египет в январе — ноябре 2020 года увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В ближайшее время надеемся выйти на продажу минимум 1 тыс. тракторов в год. Если со сборкой, то до 5 тыс. и выше», — подчеркнул гендиректор.

 
 
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Минский тракторный завод планирует открыть сборочное производство в Каире в 2021 году.
 
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