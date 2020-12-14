Белорусские правозащитники требуют от столичной прокуратуры провести проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой

Белорусские правозащитные организации, входящие в состав Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, подали в прокуратуру Минска заявление с требованием провести проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности, сообщает сайт РОО «Правовая инициатива».



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Помимо «Правовой инициативы» заявление в прокуратуру подписали правозащитная организация Human Constanta, центр «Правовая помощь населению», Центр по продвижению прав женщин, Белорусский документационный центр, объединение «Звено».

«Юристы, ссылаясь на многие публикации в СМИ, указывают на хронологию преследования и пытки в отношении Ольги, — говорится в сообщении на сайте правозащитной организации. — Неоказание медицинской помощи, холод в камере, пропажа из передачи шампуня против вшей, а также нахождение без зубной пасты, щеток, полотенец и сменного белья четыре дня с момента задержания — лишь часть того, в каких условиях находится Ольга в ЦИП на Окрестина».

Правозащитники отмечают, что «все административные взыскания наложены за участие в мирных акциях протеста против действий государственных органов», являются «преследованием на основании политических взглядов и нарушением права на мирные собрания и выражение мнения». «Любое лишение свободы за мирную реализацию прав человека является произвольным, нарушающим право на свободу и личную неприкосновенность», — подчеркивают они в сообщении.

От столичной прокуратуры требуют посетить Хижинкову в ЦИП, истребовать записи видеокамер из коридоров, внутреннего дворика и камеры, где она содержится; истребовать сведения об оказании медицинской помощи и данные о фактах обращения сотрудников ЦИП в центр гигиены и эпидемиологии; истребовать сведения о проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятиях, в том числе под руководством центра гигиены и эпидемиологии.

Обладательницу титула «Мисс Беларусь — 2008» и бывшего пресс-секретаря футбольного клуба «Динамо» (Брест) Ольгу Хижинкову задержали в центре Минска 8 ноября, когда в городе проходил марш протеста. 11 ноября суд Заводского района столицы арестовал ее на 12 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. На следующий день суд Центрального района Минска присудил ей еще 15 суток — за участие в акции 11 октября. 26 ноября решением суда Хижинкова вновь была признана виновной в участии в несанкционированном мероприятии. Ее судили по статье 23.34 КоАП в третий раз.

Ожидалось, что очередные 15 суток будут отсчитываться с 26 ноября, а арест Хижинковой продлится на шесть суток дольше — и вместо 5 декабря она выйдет на свободу 11 декабря, однако этого не произошло.