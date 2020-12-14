В Bosch Wiper App предлагает выбрать «дворники» для грузовиков и автобусов

Приложение по подбору щеток стеклоочистителя Bosch Wiper App получило большое обновление: список доступных для выбора моделей автомобилей пополнился коммерческим автотранспортом. Таким образом, теперь в приложении можно подобрать подходящие щетки стеклоочистителя не только для легковых автомобилей, но также для грузовиков и автобусов.

На выбор щеток стеклоочистителя для той или иной модели автомобиля влияют не только различия в свойствах и характеристиках в зависимости от типа. Не менее важно, чтобы выбранные щетки подходили к существующему креплению, соответствовали габаритам и геометрии стекол. Приложение Bosch Wiper App облегчает процесс выбора подходящих «дворников», избавляя водителя от необходимости запоминать все требуемые параметры. Достаточно указать модель своего автомобиля — и подходящие варианты система подберет сама.

С последним обновлением в приложение были добавлены 318 моделей автомобилей, а их общее количество в базе превысило 1700. Выбрав нужный вариант, пользователь получает рейтинг доступных вариантов подходящих для него щеток стеклоочистителей производства Bosch, а также возможность просмотреть подробную информацию о каждой из них, включая артикул для заказа, видеоинструкции по установке и др.

Активнее всего приложением и веб-ресурсом Bosch Wiper App пользуются в Германии (26,19% от общего числа пользователей), Польше (20,38%), Великобритании (12,15%), Франции (7,59%) и России (5,28%). Беларусь в этом рейтинге занимает 13-ю позицию, Украина — 16-ю. Каждый пользователь приложения и сайта в среднем проводит в нем три минуты.

Приложение Bosch Wiper App доступно для скачивания в магазинах приложений AppStore и Google Play.