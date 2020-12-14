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«В автозаке он прогрыз подкладку в одежде и смог спрятать туда полотнище бело-красного-белого флага»
Источник материала: Хартия'97
«В автозаке он прогрыз подкладку в одежде и смог спрятать туда полотнище бело-красного-белого флага»
История одного национального флага.
Белоруска Ольга рассказала
— Этот флаг мне подарили ребята во Львове на одном из протестов. За это им спасибо! Он побывал в Карпатах и покорил самую высокую точку Украины — Говерлу, ходил по кафе Львова.
Мы благополучно довезли его в Беларусь. Пока отбывали изоляцию, он одиноко пикетировал 10 дней на балконе. После этого участвовал в дворовых вылазках и даже был на воскресном марше в Минске.
Ольга продолжает:
— Флаг нес мой близкий человек, и после разгонов его успели задержать вместе с флагом.
На вопрос, как флаг попал назад к Ольге, девушка отвечает:
— В автозаке он прогрыз подкладку в одежде и смог спрятать туда полотнище. Через знакомых нашёлся следователь, который помог передать вещи задержанному и, соответственно, отдал мне флаг с другими вещами.
В крови и грязи я его оставила себе. Как трофей и память.
Друга отправили на 13 суток, а флаг висит у меня на стене в таком виде. И кто знает, что дальше будет с ним, и какие истории еще произойдут...
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«В автозаке он прогрыз подкладку в одежде и смог спрятать туда полотнище бело-красного-белого флага»
История одного национального флага.
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