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«В автозаке он прогрыз подкладку в одежде и смог спрятать туда полотнище бело-красного-белого флага»

14.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«В автозаке он прогрыз подкладку в одежде и смог спрятать туда полотнище бело-красного-белого флага»

  • 14.12.2020, 16:21
«В автозаке он прогрыз подкладку в одежде и смог спрятать туда полотнище бело-красного-белого флага»
фото: EX-press

История одного национального флага.

Белоруска Ольга рассказала ex-press.by, какой путь прошёл флаг, который ей подарили в Львове ещё осенью:

— Этот флаг мне подарили ребята во Львове на одном из протестов. За это им спасибо! Он побывал в Карпатах и покорил самую высокую точку Украины — Говерлу, ходил по кафе Львова.

Мы благополучно довезли его в Беларусь. Пока отбывали изоляцию, он одиноко пикетировал 10 дней на балконе. После этого участвовал в дворовых вылазках и даже был на воскресном марше в Минске.

Ольга продолжает:

— Флаг нес мой близкий человек, и после разгонов его успели задержать вместе с флагом.

На вопрос, как флаг попал назад к Ольге, девушка отвечает:

— В автозаке он прогрыз подкладку в одежде и смог спрятать туда полотнище. Через знакомых нашёлся следователь, который помог передать вещи задержанному и, соответственно, отдал мне флаг с другими вещами.

В крови и грязи я его оставила себе. Как трофей и память.

Друга отправили на 13 суток, а флаг висит у меня на стене в таком виде. И кто знает, что дальше будет с ним, и какие истории еще произойдут...


фото: EX-press
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Теги: Минск
 
 
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