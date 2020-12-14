Источник материала: Хартия'97

Белорусская железная дорога повышает цены на проезд 1 14.12.2020, 16:05

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Цены вырастут уже через 5 дней.

В Беларуси повышают тарифы на регулируемые услуги железнодорожных вокзалов, сообщает tut.by со ссылкой на МАРТ. Рост тарифов затронет в том числе оформление билетов на поезда и бронирование мест в кассах вокзалов. Кроме того, в декабре повысят стоимость проезда на железнодорожном транспорте.

Изменения предусмотрены постановлением МАРТ от 3 декабря 2020 г. № 81. Им предусмотрено повышение тарифов на регулируемые услуги железнодорожных вокзалов:

- оформление проездных документов (билетов) на проезд;

- переоформление проездных документов (билетов) на проезд в день отправления поезда;

бронирование мест;

- оформление возврата платежей за неиспользованный проездной документ (билет) или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж.

Тарифы на указанные услуги увеличены в пределах 5% в сравнении с действующими тарифами, уточняют в ведомстве. «Таким образом, за оформление билета, например, во внутриреспубликанском сообщении после повышения тарифов пассажиру необходимо будет заплатить больше на 1 копейку, при оформлении билета на проезд международных линий „туда“ — на 3 копейки, при оформлении билета на проезд международных линий „обратно“ и (или) от другой станции — на 5 копеек», — рассказали в МАРТ.

Тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов в предыдущий раз были повышены в декабре 2019 года. «Однако доходы от оказания услуг железнодорожных терминалов в настоящее время не возмещают затрат на их оказание. Данные услуги для Белорусской железной дороги являются убыточными, — добавляют в МАРТ. — Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в целях повышения окупаемости и сокращения убыточности услуг железнодорожных вокзалов».

Сейчас пассажиры могут самостоятельного оформить билеты на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, международных линий через интернет по банковским пластиковым карточкам без взимания дополнительной платы за оформление, уточняют в МАРТ.

Постановление МАРТ вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.

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