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Ученые рассказали, как быстро самому проверить, здорово ли сердце

14.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали, как быстро самому проверить, здорово ли сердце

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  • 14.12.2020, 15:42
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Ученые рассказали, как быстро самому проверить, здорово ли сердце

Очень простой тест.

«Тест с лестницей — простой способ проверить здоровье своего сердца», — сказал автор исследования, доктор Хесус Петейро из Испании, — Если вам требуется больше полутора минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, возможно, у вас проблемы с сердцем, и было бы неплохо проконсультироваться с врачом».

Это данные были получены в ходе исследования, изучающего взаимосвязи между повседневной деятельностью (например, подъемом по лестнице) и результатами, полученными в ходе ЭКГ с дозированной физической нагрузкой в больнице, пишет vokrugsveta.ua.

«Идея заключалась в том, чтобы найти простой и недорогой метод оценки здоровья сердца, — сказал доктор Петейро, — Это поможет врачам определять, какие пациенты требуют более тщательного обследования».

В экспериментах принимали участие 165 пациентов, направленных на тестирование с физической нагрузкой из-за известной или подозреваемой ишемической болезни сердца. У них наблюдались характерные симптомы: боль в груди, одышка во время физической нагрузки.

Участники ходили или бегали по беговой дорожке, постепенно увеличивая нагрузку. Затем пациентов просили подняться на четыре лестничных пролета (60 ступенек) в быстром темпе без остановки, но не бегом. ЭКГ, сделанные после физических нагрузок, показали, что пациенты, которые поднялись по лестнице более чем за 90 секунд, имеют проблемы с сердцем.

Сайт Charter97.org рекомендует тем, у кого есть проблемы с сердцем, осторожно отнестись к данному тесту, а лучше всего провести его в присутствии врача.

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