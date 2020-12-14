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Минский район Смена вышел на марш в поддержку пенсионеров

14.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минский район Смена вышел на марш в поддержку пенсионеров

  • 14.12.2020, 15:35
  • 1,531
Минский район Смена вышел на марш в поддержку пенсионеров

Вместе мы — сила.

В Минске район Смена по улице Долгобродской вышел на марш, чтобы поддержать наших пенсионеров, пишет телеграм-канал «Баста».

Сегодня в Минске пенсионеры собрались на традиционную акция. Спустя несколько минут их задержали лукашисты.

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Теги: Минск
 
 
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