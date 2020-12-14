Источник материала: Хартия'97

Минский район Смена вышел на марш в поддержку пенсионеров 14.12.2020, 15:35

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Вместе мы — сила.

В Минске район Смена по улице Долгобродской вышел на марш, чтобы поддержать наших пенсионеров, пишет телеграм-канал «Баста» .

Сегодня в Минске пенсионеры собрались на традиционную акция. Спустя несколько минут их задержали лукашисты .

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