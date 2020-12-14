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Минский район Смена вышел на марш в поддержку пенсионеров
Источник материала: Хартия'97
Минский район Смена вышел на марш в поддержку пенсионеров
Вместе мы — сила.
В Минске район Смена по улице Долгобродской вышел на марш, чтобы поддержать наших пенсионеров, пишет телеграм-канал
Сегодня в Минске пенсионеры собрались на традиционную акция. Спустя несколько минут их
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