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Более 2000 фур ожидают выезд из Беларуси

14.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Более 2000 фур ожидают выезд из Беларуси

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  • 14.12.2020, 15:31
  • 1,791
Более 2000 фур ожидают выезд из Беларуси
иллюстрационное фото

Ситуация остается напряженной.

Ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается напряженной — своей очереди на выезд ожидают более 2050 фур, сообщает naviny.media.

На литовском направлении в «колейке» стоит более 1200 грузовиков:

• «Каменный Лог» — более 490;  

• «Бенякони» — более 280;  

• «Котловка» — более 260;

• «Привалка» — более 170 .

Почти полтысячи фур находится на въезде в Польшу — более 450:

• «Козловичи» — более 200;

• «Брузги» — более 160;

• «Берестовица» — более 90.

Более 400 большегрузов пока не могут выехать в Латвию:

• «Урбаны» — более 220;

• «Григоровщина» — более 180.  

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