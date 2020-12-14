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В Минске открылся молодежный форум Беларуси и России
14.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Образование, социальные и деловые проекты обсудили в Минске. Там открылся белорусско-российский молодежный форум, передает «МИР 24».
На встречу прибыли чуть больше полусотни участников – молодежные активисты и парламентарии двух стран. Одной из главных тем стало трудоустройство. Речь о равных правах для специалистов на территории Союзного государства и о взаимном признании дипломов.
«Очень интересно пообщаться с коллегами и по другим направлениям – молодежное самоуправление, работа по студенческой линии, научное сотрудничество. Вот все это хотелось бы обсудить. И это все, ради чего я приехала как представитель исторического факультета МГУ», – поделилась впечатлениями студентка Московского государственного университета им. Ломоносова Дарья Чижова.
Форум продлится до вторника. Участников ждут встречи с министрами науки двух стран, а также депутатами верхней палаты белорусского парламента.
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На встречу прибыли чуть больше полусотни участников – молодежные активисты и парламентарии двух стран.
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