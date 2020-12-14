В Минске открылся молодежный форум Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Образование, социальные и деловые проекты обсудили в Минске. Там открылся белорусско-российский молодежный форум, передает «МИР 24».

На встречу прибыли чуть больше полусотни участников – молодежные активисты и парламентарии двух стран. Одной из главных тем стало трудоустройство. Речь о равных правах для специалистов на территории Союзного государства и о взаимном признании дипломов.

«В образовании, в гуманитарной сфере у нас уже есть ряд проектов – признаются документы, могут поступать в вузы друг друга. Интеграция налажена. Поэтому следующим логично решить вопрос трудоустройства. Тех же гарантий, тех же возможностей при трудоустройстве на территории двух стран, социальной поддержке семьям», – рассказал заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.

«Очень интересно пообщаться с коллегами и по другим направлениям – молодежное самоуправление, работа по студенческой линии, научное сотрудничество. Вот все это хотелось бы обсудить. И это все, ради чего я приехала как представитель исторического факультета МГУ», – поделилась впечатлениями студентка Московского государственного университета им. Ломоносова Дарья Чижова.

Форум продлится до вторника. Участников ждут встречи с министрами науки двух стран, а также депутатами верхней палаты белорусского парламента.