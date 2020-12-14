ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А вы знали, что президента США выберут только сегодня?

14.12.2020 16:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня коллегия выборщиков должна будет окончательно определить победителя на президентских выборах США.




Система голосования в США предполагает два этапа. На первом голосует каждый американец, имеющий избирательное право. Однако эти голоса решают не все. Решающую роль имеют голоса выборщиков. Голосование коллегии выборщиков предписано конституцией США.

Число выборщиков в каждом штате равно числу его представителей в конгрессе. Победа в штате обеспечивает кандидата голосами всех выборщиков от этого штата. То есть, например, если Джо Байден набрал в Калифорнии больше голосов, чем его оппонент Дональд Трамп, то ему уходят все 55 голосов выборщиков от этого штата. Исключение составляют штаты Мэн и Небраска.

Случается и так, что кандидат в президенты, набравший меньшее общее число голосов избирателей, все же побеждает – потому что обеспечил себе большинство голосов выборщиков. Так было, например, на предыдущих выборах, когда Дональд Трамп обошел Хиллари Клинтон в борьбе за кресло в Белом доме.

Ко дню выборов каждый штат формирует список выборщиков от Республиканской и Демократической партий. Они-то и будут голосовать сегодня.

По предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента Трампа. Сам же Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня коллегия выборщиков должна будет окончательно определить победителя на президентских выборах США.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко напоил водой пациентку с COVID-19, а она его не узнала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика