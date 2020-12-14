Новое дно режима: силовики задержали почти всех участников Марша мудрости

В Минске люди пожилого возраста собрались возле Красного костела на свой одиннадцатый марш протеста против насилия и беззакония. ​





На последних маршах силовики не давали протестующим пройти проспектом Независимости, блокировали и рассекали колонну, задерживали и судили участников. Так вышло и сейчас.





Около сотни пенсионеров собрались на площади Независимости в Минске с национальными флагами. Проспект был перекрыт, поэтому они начали проводить акцию на площади, водили хоровод вокруг елки и кричали "Уходи!", "Жыве Беларусь!"





Площадь окружили желтые автобусы и микроавтобусы с силовиками, хоровод разогнали, участников акции протеста задержали и забрали в автобусы.





15.30. небольшая группа пенсионеров собралась и возле железнодорожного вокзала в Минске и оставила там инсталляцию.





15.15. как пишет канал «Моя страна Беларусь», задержали всех, кого могли, а отпустили только Яна Гриба и Нину Багинскую. После задержаний открыли вход в станцию метро «Площадь Ленина».









15.00. Хоровод пенсионеров на площади Независимости закончился. Сейчас вокруг елочки стоят только силовики в черном.





14.55. некоторые участники акции отошли на крыльцо Красного костела.









14.50. силовики окружили площадь Независимости и начали задерживать пенсионеров, которые водили хоровод вокруг елки, и отводить их в автобусы, сообщает Онлайнер. Силовики не пропускают на площадь даже общественный транспорт.





14.45.Минский метрополитен закрыл вход в вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости.





14.40. проспект Независимости перекрыт. Согласно каналу «Глаза Минска», ГАИ перекрыла выезд на проспект Независимости со стороны вокзала и улицы Московской. Вдоль проспекта стоят автобусы силовиков.





Участники марша скандируют: "Уходи!»





14.38. на Минский «Марш мудрости» на площадь Независимости прибыли силовики, требуют разойтись.





14.35. пенсионеры также собираются и на минском вокзале, там их около 20.





14.30. около 20 пенсионеров вышли на марш в центре Гродно . Они держали бело-красно-белые зонтики, скандировали "Жыве Беларусь!». Собирались в другом месте, не там, где раньше.





Сейчас их не сопровождала милиция, но снимали «люди в штатском». Участники марша разошлись, задержаний не было видно.





14.25. возле кинотеатра " Центральный" стоят большие желтые автобусы без номеров. По словам очевидцев, внутри автобусов силовики.





14.20. "Марш мудрости"в Минске начался с хоровода вокруг елки и выкрикивания "Жыве Беларусь!».





14.15. среди участников акции заметили Нину Багинскую с национальным флагом и Яна Гриба.









14.00. Люди начали собираться у Красного костела. Собрались около сотни человек, есть национальные флаги. Здесь же видно машины ГАИ.