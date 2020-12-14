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Латушко поблагодарил жителей Ждановичей, которые прошли маршем к его дому
Источник материала: Партизан
В Ждановичах состоялся марш протеста. Люди с бело-красно— белыми флагами закончили шествие возле дома политика, который уехал за границу, - Павла Латушко.
Марш под бело-красно-белыми флагами прошел под Минском в поселке Ждановичи. Участники устроили шествие по улицам, на которых живут, а финальным пунктом назначили дом экс-директора Купаловского театра Павла Латушко.
Павел Латушко уехал из страны летом и теперь не может вернуться назад из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей. После того, как фотография с участниками марша на фоне его дома попала в интернет, Латушко среагировал на акцию в своем телеграмм-канале.
"Уважаемые мои соседи! Искренне благодарю вас за поддержку! Приятно осознавать, что есть поддержка в одном из родных и таких желанных мест, куда каждый день хочешь вернуться. Уверен, что вскоре стены рухнут и мы с вами всей Беларусью пройдем праздничным мирным маршем. Живут Ждановичи! Жыве Беларусь!»
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В Ждановичах состоялся марш протеста. Люди с бело-красно— белыми флагами закончили шествие возле дома политика, который уехал за границу, - Павла Латушко.
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