ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латушко поблагодарил жителей Ждановичей, которые прошли маршем к его дому

14.12.2020 16:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Ждановичах состоялся марш протеста. Люди с бело-красно— белыми флагами закончили шествие возле дома политика, который уехал за границу, - Павла Латушко.




Марш под бело-красно-белыми флагами прошел под Минском в поселке Ждановичи. Участники устроили шествие по улицам, на которых живут, а финальным пунктом назначили дом экс-директора Купаловского театра Павла Латушко.

Павел Латушко уехал из страны летом и теперь не может вернуться назад из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей. После того, как фотография с участниками марша на фоне его дома попала в интернет, Латушко среагировал на акцию в своем телеграмм-канале.

"Уважаемые мои соседи! Искренне благодарю вас за поддержку! Приятно осознавать, что есть поддержка в одном из родных и таких желанных мест, куда каждый день хочешь вернуться. Уверен, что вскоре стены рухнут и мы с вами всей Беларусью пройдем праздничным мирным маршем. Живут Ждановичи! Жыве Беларусь!»
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ждановичах состоялся марш протеста. Люди с бело-красно— белыми флагами закончили шествие возле дома политика, который уехал за границу, - Павла Латушко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские тракторы будут производить в Египте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика