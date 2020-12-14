"Не отступать и не сдаваться". Боец MMA отпраздновал победу с нашим флагом

Виктория Дворянинович проводила свой поединок в Китае. На представлении перед боем она вышла с бело-красно-белым флагом. А боец смешанного боевого искусства Марк Медведев с бело-красно-белым флагом праздновал свою победу на турнире в Москве. Сейчас он уже вернулся в Чемпионка Беларуси по кикбоксингупроводила свой поединок в Китае. На представлении перед боем она вышла с бело-красно-белым флагом. А боец смешанного боевого искусствас бело-красно-белым флагом праздновал свою победу на турнире в Москве. Сейчас он уже вернулся в Гомель





– Марк, ваше видео с бело-красно-белым флагом буквально зажгло соцсети. Вы именно такую цель преследовали?





– Нет, на самом деле нет. Я вообще не ожидал такого исхода. Это было какое-то безумие. Я просыпаюсь, у меня пятьсот сообщений в директ, я начинаю всем отвечать. Это огромная поддержка, как будто я какой-то легендарный бой выиграл.





– Откуда у вас в Москве появился бело-красно-белый флаг?





– Мой хороший друг боец Илья Хоткевич, который придерживается такой же гражданской позиции, как и я, принес мне его на бой.





– Кто вам писал, если можно раскрыть подробности? Как отреагировали ваши друзья по спорту на ваш шаг?





– Оценили. Поддержали. В основном были письма поддержки и от знакомых, и от абсолютно незнакомых людей. Негативных писем по поводу бело-красно-белого флага было всего несколько. Поспорили немного, на этом все и закончилось. В основном поддерживали, и я безумно всем благодарен.





– Марк, насколько я понимаю, это было не спланированное действие, а больше эмоциональный шаг?





– Да. Я хотел поднять этот флаг против насилия, в поддержку моего народа. А также спортсменов, которые были отобраны на Олимпийские игры и им перекрывают кислород, выгоняют из сборной, лишают зарплат. Хотел поддержать свой народ и подбодрить.





– А для вас что-то означает этот бело-красно-белый флаг?





– Да. Это флаг Республики Беларусь, основанной в 1918 году.





– Как вы считаете, не последуют ли после вашего действия репрессии со стороны каких-либо спортивных чиновников в Беларуси?





– Я думаю, что последуют. Всего сутки после этого прошло. Но я знал, на что я шел. Надеюсь, моя спортивная карьера продолжится. Хотя она только началась, это мой первый профессиональный поединок.





– Марк, как вы считаете, может ли после вашего поступка стать массовым появление белорусских спортсменов на международных аренах с бело-красно-белыми флагами?





– Думаю, что может. Зависит от гражданской позиции спортсменов. Я не пропагандирую, что нужно поднимать именно бело-красно-белый флаг. Не обязательно. Это просто в поддержку моих сограждан в столь непростое время. Это выбор каждого спортсмена.





– Вы сами принимали участие в акциях протеста? Возможно, были задействованы ваши родственники? Вы сталкивались с митингами?





– Да, еще в самом начале. Я был весь август в Гомеле. И, если честно, я был в шоке. Я ехал домой в такси. Все было перекрыто, я ехал по центральной улице, наверное, часа три. Потом решил выйти. Там везде был ОМОН, всех давили.





– Что бы вы сейчас сказали спортсменам Беларуси?





– Я бы сказал не отступать и не сдаваться. Хотел бы поддержать и пожелать, чтобы все стало на свои места. Чтобы всем спортсменам, которые готовились и шли к своей цели, дали эту возможность.





Многие спортсмены прославляли Беларусь и поднимали флаг на Олимпийских играх, они всю жизнь к этому шли, а сейчас им просто перегородили эту дорогу.