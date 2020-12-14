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Неоказание медпомощи, холод в камере, вши — лишь часть того, в каких условиях находится Хижинкова

14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники требуют от прокурора провести проверку.

Международный комитет по расследованию пыток направил заявление с требованием провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности. 

Информация об этом размещена на сайте правозащитников.

В качестве доказательств юристы используют публикации в СМИ, в которых рассказывается о преследовании и пытках в отношении Ольги.

— Неоказание медицинской помощи, холод в камере, пропажа из передачи шампуня против вшей, а также нахождение без зубной пасты, щеток, полотенец и сменного белья 4 дня с момента задержания, лишь часть того, в каких условиях находится Ольга в ЦИП на Окрестина, — отмечают правозащитники.  

Они указывают на то, что все административные взыскания на Ольгу наложены за участие в мирных акциях протеста против действий государственных органов. Подобные действия являются преследованием на основании политических взглядов и нарушением права на мирные собрания и выражение мнения.

— Любое лишение свободы за мирную реализацию прав человека является произвольным, нарушающим право на свободу и личную неприкосновенность, — подчеркивают правозащитники.

Среди требований, которые они выдвигают — посещение Ольги Хижинковой, истребование записей видеокамер из помещений, в которых ее содержат, истребование сведений об оказании медицинской помощи, а также данных о фактах обращения сотрудников ЦИП в центр гигиены и эпидемиологии.

Заявление в прокуратуру подписали РОО «Правовая инициатива», Правозащитная организация «Human Constanta», «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», Правозащитный центр «Правовая помощь населению», «Центр по продвижению прав женщин». 

 
 
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