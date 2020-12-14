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Неоказание медпомощи, холод в камере, вши — лишь часть того, в каких условиях находится Хижинкова
14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитники требуют от прокурора провести проверку.
Международный комитет по расследованию пыток направил заявление с требованием провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.
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В качестве доказательств юристы используют
— Неоказание медицинской помощи, холод в камере, пропажа из передачи шампуня против вшей, а также нахождение без зубной пасты, щеток, полотенец и сменного белья 4 дня с момента задержания, лишь часть того, в каких условиях находится Ольга в ЦИП на Окрестина, — отмечают правозащитники.
Они указывают на то, что все административные взыскания на Ольгу наложены за участие в мирных акциях протеста против действий государственных органов. Подобные действия являются преследованием на основании политических взглядов и нарушением права на мирные собрания и выражение мнения.
— Любое лишение свободы за мирную реализацию прав человека является произвольным, нарушающим право на свободу и личную неприкосновенность, — подчеркивают правозащитники.
Среди требований, которые они выдвигают — посещение Ольги Хижинковой, истребование записей видеокамер из помещений, в которых ее содержат, истребование сведений об оказании медицинской помощи, а также данных о фактах обращения сотрудников ЦИП в центр гигиены и эпидемиологии.
Заявление в прокуратуру подписали РОО «Правовая инициатива», Правозащитная организация «Human Constanta», «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», Правозащитный центр «Правовая помощь населению», «Центр по продвижению прав женщин».
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Правозащитники требуют от прокурора провести проверку.
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