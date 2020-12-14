ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Моргенштерн обогнал Лукашенко в рейтинге персон года Вконтакте

14.12.2020 16:47 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: akket.com

Протесты в Беларуси заняли пятое место среди обсуждаемых тем, Александр Лукашенко – четвертое место среди персон года.

Главными темами года Вконтакте ожидаемо стали пандемия COVID-19 (53,2 млн упоминаний); карантин и самоизоляция (39,4 млн); поправки в Конституцию России (3,9 млн).

Четвертое место занял выход новой консоли PlayStation (2,4 млн), пятое - протесты в Беларуси (1,8 млн). Далее среди обсуждаемых тем - игра Fortnite (1,6 млн);  премия "Оскар" (1,5 млн); выход новой приставки Xbox (1,3 млн); футбольная Лига чемпионов (1,2 млн); протесты в Хабаровске (1,1 млн).

Главное персоной года стал Владимир Путин (18,6 млн упоминаний). На втором месте южнокорейская поп-группа BTS (8,6 млн). На третьем месте расположился рэпер Morgenshtern (3,2 млн), а вслед на за ним – президент Беларуси Александр Лукашенко (3,1 млн).

Далее идут Дональд Трамп (2,9 млн); спортсмен, боец UFC Хабиб Нурмагомедов (2,8 млн); Алексей Навальный (2,6 млн); футболист Лионель Месси (2,3 млн); артистка Ольга Бузова (1,7 млн); мэр Москвы Сергей Собянин (1,6 млн).

При составлении рейтинга учитывались упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протесты в Беларуси заняли пятое место среди обсуждаемых тем, Александр Лукашенко – четвертое место среди персон года.
 
Новости дня
Новости разные
 
«АвтоВАЗ» обнародовал первое изображение обновленной Lada Largus
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика