Моргенштерн обогнал Лукашенко в рейтинге персон года Вконтакте

Источник материала: Ежедневник

фото: akket.com

Протесты в Беларуси заняли пятое место среди обсуждаемых тем, Александр Лукашенко – четвертое место среди персон года.

Главными темами года Вконтакте ожидаемо стали пандемия COVID-19 (53,2 млн упоминаний); карантин и самоизоляция (39,4 млн); поправки в Конституцию России (3,9 млн).

Четвертое место занял выход новой консоли PlayStation (2,4 млн), пятое - протесты в Беларуси (1,8 млн). Далее среди обсуждаемых тем - игра Fortnite (1,6 млн); премия "Оскар" (1,5 млн); выход новой приставки Xbox (1,3 млн); футбольная Лига чемпионов (1,2 млн); протесты в Хабаровске (1,1 млн).

Главное персоной года стал Владимир Путин (18,6 млн упоминаний). На втором месте южнокорейская поп-группа BTS (8,6 млн). На третьем месте расположился рэпер Morgenshtern (3,2 млн), а вслед на за ним – президент Беларуси Александр Лукашенко (3,1 млн).

Далее идут Дональд Трамп (2,9 млн); спортсмен, боец UFC Хабиб Нурмагомедов (2,8 млн); Алексей Навальный (2,6 млн); футболист Лионель Месси (2,3 млн); артистка Ольга Бузова (1,7 млн); мэр Москвы Сергей Собянин (1,6 млн).

При составлении рейтинга учитывались упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь.