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«Пока одни ножки отдыхают, другие гоняют во всю мощь». В Сети запустили флешмоб в поддержку Ольги Хижинковой
Источник материала: Tut.by
Жительницы одного из столичных районов запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку Ольги Хижинковой. Девушки написали: «Мы запускаем флешмоб солидарности. И пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь! И так каждый каждый день!». И подчеркнули: практически у каждой женщины дома есть упаковка колготок, которую украшает фотография Ольги, но все ли знают о том, что с ней происходит? Делимся постами интернет-пользователей и несколькими историями, которые они опубликовали:
«23.34 — это не просто комбинация цифр. Это магическое число, ставшее печальным символом уходящего года в Беларуси.
11.12.2020 — это не просто дата, это планируемый срок выхода из заточения красивой, доброй и сильной девушки, искренне любящей свою страну. Срок, который для нее пока так и не наступил.
42 — это не просто количество прожитых дней, это количество дней, вырванных из жизни человека, осмелившегося выразить свое мнение.
9 — это не просто цифра. Это цифра, наполненная верой, надеждой и любовью людей, искренне поддерживающих Ольгу Хижинкову и желающих ей скорейшего освобождения»
«Теперь я знаю, зачем нужна была эта случайная фотография.
Девочки, если вы покупаете колготки „Конте“, то на упаковке вы привыкли видеть красивую стройную блондинку с длинными ногами. Это Ольга Хижинкова, „Мисс Беларусь — 2008“.
Но помимо красоты, в ее сердце есть место доброте и честности. С 8 ноября Оля на Окрестина. 12 суток, 15 суток, 15 суток… Вши, антисанитария, холод.
Раньше мне казалось, что невозможно поднять руку на наше детство, а нет, можно, Маляваныча ведь сажали.
Ну не закроют же спортсменку с мировым именем? Левченко? Получите, распишитесь: вши с вами!
Ну разве место в СИЗО участнице „Мисс мира“? Пффф… Легко!»
«Возможно, когда-нибудь она это увидит и ей станет приятно. Хотя… Я дома, лежу на диване, а она в тюрьме и неизвестно, когда ее отпустят.
Печально и обидно. Обидно, что живешь и боишься… Хотя людей не убиваешь и даже не ненавидишь… А все равно боишься. Боишься заболеть, потому что „болеть“ и моя зарплата — вещи слабо совместимые, так сказать, я могу позволить себе чуть-чуть болеть. А не всегда так получается. Есть очень „дорогие“ болезни.
Боишься остаться без работы, даже несмотря на два образования, потому что государство снова ничем не поможет, а накопления хоть и есть, но долго на них не протянешь.
Боишься оказаться за решеткой только потому, что мысли в твоей голове есть — и они немного отличаются от тех, что нам навязывают по телевизору.
Боишься, что мама скоро уйдёт на пенсию и все, что она сможет себе на нее позволить, — это хлеб и молоко. А я не смогу добавить ей на колбасу.
Боишься, что через пару лет единственному ребенку придется собрать чемодан и уехать в поисках лучшей жизни в „загнивающую Европу“, а я буду видеть его в лучшем случае раз в год.
И эти „боишься“ можно продолжать бесконечно…
Да, возможно, ничего из этого не случится, хотелось бы на это надеяться, но чувства никуда не спрятать. А ведь хочется жить, а не бояться…»
«Сонейка, трымайся! Твая неверагодная прыгажосць, асабліва ўнутраная, натхняе вялікую колькасць беларусак не здавацца, ісці да канца! А пра беларусаў-мужыкоў я ўвогуле маўчу:)»
Кстати, белорусские мужчины не остались в стороне:
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«Пока одни ножки отдыхают, другие гоняют во всю мощь». В Сети запустили флешмоб в поддержку Ольги Хижинковой
Жительницы одного из столичных районов запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку Ольги Хижинковой. И подчеркнули: практически у каждой женщины дома есть...
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