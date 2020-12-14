Трое работников «Беларуськалия», которых уволили за забастовку, подали в суд. Что он решил

Источник материала: Tut.by

Суд Солигорского района отказал в восстановлении на работе троим бывшим сотрудникам «Беларуськалия», которые приняли участие в забастовке в августе-сентябре. Об этом сообщает Генпрокуратура. Там констатируют, что суд признал забастовку на предприятии проведенной «с явными нарушениями трудового законодательства», а потому дисциплинарное взыскание в виде увольнения было применено верно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Все трое экс-работников «Беларуськалия» состоят в Белорусском независимом профсоюзе горняков, который и подал иск в суд в их интересах. Помимо восстановления на работе они требовали взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. В удовлетворении всех этих требований суд Солигорского района отказал. Решение суда еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в Минском областном суде.

— Установлено, что приказами нанимателя электрослесарь П., электромеханик Ч. и электрогазосварщик Ш. второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий» уволены на основании абзаца второго п. 7 ст.42 Трудового кодекса Республики Беларусь за прогулы в августе-сентябре 2020 года без уважительных причин. Указанные сотрудники предприятия не вышли на работу, поскольку участвовали в забастовке по решению стачечного комитета. Других сведений и документов, подтверждающих уважительность причин отсутствия на работе, истец суду не представил, — комментирует ситуацию Генпрокуратура. — Как определено в ходе судебного разбирательства, забастовка проведена с явными нарушениями трудового законодательства. А выдвинутые данными работниками требования носили исключительно политический характер и не были связаны с разрешением коллективного трудового спора. Во всех случаях наниматель применил дисциплинарное взыскание в виде увольнения верно.

Напомним, в сентябре суд Минской области признал августовскую забастовку на «Беларуськалии» незаконной.

На прошлой неделе на встречу с руководством «Беларуськалия» приезжал гендиректор норвежской компании Yara Свен Торе Холзетер. Yara является крупнейшим мировым производителем удобрений и одним из ключевых клиентов «Беларуськалия». Речь на встрече шла в числе прочего об увольнениях стачкомовцев, а также о несчастных случаях на предприятии, дискриминации по принципу членства в профсоюзе и так далее.