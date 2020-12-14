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«АвтоВАЗ» обнародовал первое изображение обновленной Lada Largus

14.12.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский автопроизводитель обнародовал первый снимок рестайлингового универсала Lada Largus. При этом на фотографии изображен универсал в исполнении Cross с обвесом из некрашеного пластика.


Собственно, подробностей о модернизированной машине, которая без видимых изменений выпускается с 2012 года, пока нет. Но на снимке видно, что у Largus полностью переработана передняя часть кузова: появились новые фары, фирменный «икс-фейс» с новой решеткой радиатора, у которой вдобавок увеличены ячейки, а также новый капот. Также обещаны переработанный интерьер и улучшенное оснащение (в частности, боковые подушки безопасности и мультимедийный комплекс с навигацией), но под капотом останутся прежние моторы объемом 1,6 л мощностью 87 и 106 л. с.

Более подробно о технических характеристиках модернизированного Largus будет сообщено отдельно, говорится в пресс-релизе производителя. Старт продаж обновленной модели запланирован на первое полугодие 2021 года. Нынешний Largus в Беларуси предлагается от 22 770 рублей за фургон и 24 920 рублей за пассажирский универсал.

 
 
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Российский автопроизводитель обнародовал первый снимок рестайлингового универсала Lada Largus. При этом на фотографии изображен универсал в исполнении Cross с обвесом...
 
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