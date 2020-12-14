Откуда у силовиков ключи? Жители одного из кварталов в «Новой Боровой» жалуются, что их закрытые дворы вовсе не закрытые (видео)

Источник материала: Onliner

Свидетелями удивительной ситуации стали жители квартала «Форрест», расположенного в протестной «Новой Боровой». Долгие месяцы люди жили в святой уверенности, что на территорию их дворов не может попасть посторонний, так как дома огорожены, а ключи есть только у самих жильцов и обслуживающей организации. Однако две минувшие ночи показали, что это не совсем так.

— У нас вроде как закрытый двор, — написал в Telegram-бот один из жильцов квартала. — При этом сотрудник в форме МВД и вообще непонятные лица спокойно заходят за забор, в подъезды и велобоксы, используя чипы. Не знаю, как обстоят дела в других дворах, но на Эмилии Эрхарт, 1 и 2, ситуация именно такая. Насколько нам удалось выяснить, ни «А-100», ни председатель ТС не знают, откуда у этих людей чипы. Отмечу, что обслуживание места в велобоксе оплачивается ежемесячно. После такого видео и, оказывается, легкого доступа для посторонних возникает вопрос, за что вообще платят жильцы.

И действительно, камеры видеонаблюдения позволяют оценить ситуацию: в 8 утра 12 декабря человек в форме, немного повозившись, своим ключом (похоже, что у него их целая связка и надо еще выбрать нужный) открывает калитку забора и подходит к велобоксу, чтобы сорвать бчб-символику, наклеенную на одну из стен.

Второе видео датировано 13 декабря, время — час ночи (с небольшим). Двое крепких мужчин без каких-либо знаков различий не только открывают калитку, но и без проблем проникают в велобокс, из которого забирают то ли бумажный флаг, то ли плакат.

— Председатель товарищества собственников сообщила нам, что уже обратилась за разъяснением к руководству эксплуатирующей организации. Там пояснили, что в адрес «А-100 Комфорт» никаких запросов и требований о предоставлении ключей не поступало. Они также провели проверку журнала выдачи. Согласно записям, выдача ключей производилась только подрядчикам для устранения заявок по гарантийным обязательствам. Само товарищество также не давало ключи посторонним лицам.

Не похоже, чтобы эти люди с видеозаписей были нашими соседями по кварталу: мы рассматривали (насколько возможно) лица и фигуры и никого не узнали. Но зато рядом с нами — дом, который строился для силовиков, — уточнил житель квартала.

Onliner обратился в компанию «А-100 Комфорт» за комментарием.

— Официальных обращений о выдаче ключей со стороны правоохранительных органов или третьих лиц к нам не поступало. Ключи передавались только жителям и сотрудникам «А-100 Комфорт» для обеспечения обслуживания жилых кварталов, — пояснили в компании.

Onliner также обратился за комментарием в пресс-службу УВД Минской области. Как только мы получим ответ на вопрос, откуда ключи у силовиков, сразу же его опубликуем.