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CD Projekt Red извинилась за сырую Cyberpunk 2077
Источник материала: Onliner
Студия CD Projekt Red
В ближайшую неделю CD Projekt Red выпустит первый из череды патчей, который в целом улучшит игру, а потом поставит выпуск заплаток на поток, постепенно доводя долгострой до играбельного состояния.
Стоит отметить, что незадолго до релиза Cyberpunk 2077 акции CDPR пошли вниз, а после появления первых обзоров и информации о технических проблемах акции компании потеряли в цене еще больше. И это несмотря на огромное количество предварительных заказов на игру — 8 млн (до выхода третьего «Ведьмака» было куплено 1,5 млн копий). Половина при этом пришлась на долю ПК.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Студия CD Projekt Red извинилась за сырую версию Cyberpunk 2077 для приставок PS4 и Xbox One, пообещав решить проблемы с помощью патчей, а также предложила вернуть особенно...
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