CD Projekt Red извинилась за сырую Cyberpunk 2077

Источник материала: Onliner

Студия CD Projekt Red извинилась за сырую версию Cyberpunk 2077 для приставок PS4 и Xbox One, пообещав решить проблемы с помощью патчей, а также предложила вернуть особенно недовольным деньги за игру. Проще всего будет пользователям с цифровой версией Cyberpunk 2077, на физических носителях придется посетить магазин, где приобреталась игра.

В ближайшую неделю CD Projekt Red выпустит первый из череды патчей, который в целом улучшит игру, а потом поставит выпуск заплаток на поток, постепенно доводя долгострой до играбельного состояния.

Стоит отметить, что незадолго до релиза Cyberpunk 2077 акции CDPR пошли вниз, а после появления первых обзоров и информации о технических проблемах акции компании потеряли в цене еще больше. И это несмотря на огромное количество предварительных заказов на игру — 8 млн (до выхода третьего «Ведьмака» было куплено 1,5 млн копий). Половина при этом пришлась на долю ПК.