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Навальный выпустил видео о путинском «отряде убийц»
Источник материала: Навiны
Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил о группе сотрудников ФСБ и экспертов по химическому оружию, которые нескольких лет следили за его деятельностью, а в августе этого года перешли к исполнению плана по убийству.
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Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Два дня спустя политика перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из искусственной комы. 22 сентября он был выписан.
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Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил о группе сотрудников ФСБ и экспертов по химическому оружию, которые нескольких лет следили за его...
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