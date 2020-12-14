ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Навальный выпустил видео о путинском «отряде убийц»

14.12.2020 16:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил о группе сотрудников ФСБ и экспертов по химическому оружию, которые нескольких лет следили за его деятельностью, а в августе этого года перешли к исполнению плана по убийству.

Навальный выпустил видео о путинском «отряде убийц»
Фото: navalny.com

В расследовании названы имена и должности всех исполнителей и руководителей операции, а также подробно расписаны ее детали.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Два дня спустя политика перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из искусственной комы. 22 сентября он был выписан.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил о группе сотрудников ФСБ и экспертов по химическому оружию, которые нескольких лет следили за его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трое работников «Беларуськалия», которых уволили за забастовку, подали в суд. Что он решил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика