Навальный выпустил видео о путинском «отряде убийц»

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил о группе сотрудников ФСБ и экспертов по химическому оружию, которые нескольких лет следили за его деятельностью, а в августе этого года перешли к исполнению плана по убийству.



Фото: navalny.com

В расследовании названы имена и должности всех исполнителей и руководителей операции, а также подробно расписаны ее детали.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Два дня спустя политика перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из искусственной комы. 22 сентября он был выписан.