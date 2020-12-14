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В России создадут замену YouTube

14.12.2020 17:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Холдинг "Газпром-медиа" в 2021-2022 годах представит две площадки для пользовательского контента (UGC) - аналоги американской платформы YouTube.

Об этом в понедельник рассказал глава холдинга Александр Жаров, передает ТАСС.

"UGC-контент привлекателен. У нас в портфеле активов имеется площадка Rutube, и мы с ней достаточно долго, около года работаем, чтобы ее модернизировать, сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже YouTube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации - лучше. Это не единственная UGC-площадка, которую мы планируем запустить... Полагаю, что в 2022 году появится вторая площадка", - сказал Жаров.

Гендиректор холдинга также сообщил, что данные платформы будут отличаться: пользователи смогут размещать видео в больших и коротких форматах.

 
 
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Холдинг "Газпром-медиа" в 2021-2022 годах представит две площадки для пользовательского контента (UGC) - аналоги американской платформы YouTube.
 
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