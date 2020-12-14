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В России создадут замену YouTube
Источник материала: АФН
Холдинг "Газпром-медиа" в 2021-2022 годах представит две площадки для пользовательского контента (UGC) - аналоги американской платформы YouTube.
Об этом в понедельник рассказал глава холдинга Александр Жаров, передает ТАСС.
"UGC-контент привлекателен. У нас в портфеле активов имеется площадка Rutube, и мы с ней достаточно долго, около года работаем, чтобы ее модернизировать, сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже YouTube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации - лучше. Это не единственная UGC-площадка, которую мы планируем запустить... Полагаю, что в 2022 году появится вторая площадка", - сказал Жаров.
Гендиректор холдинга также сообщил, что данные платформы будут отличаться: пользователи смогут размещать видео в больших и коротких форматах.
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Холдинг "Газпром-медиа" в 2021-2022 годах представит две площадки для пользовательского контента (UGC) - аналоги американской платформы YouTube.
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