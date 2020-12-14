Снопков назвал Китай новым драйвером экспорта белорусской продукции

Источник материала: Ежедневник

фото: government.by

Ставку правительство намерено сделать на рост поставок отечественной сельхозпродукции в Китай.

Первый вице-премьер Николай Снопков назвал приоритеты в сотрудничестве Беларуси с Китаем: активное продвижение экспорта белорусской продукции, расширение допуска на рынок КНР новых категорий белорусской говядины, скорейшая аккредитация белорусского сухого детского питания, увеличение квоты на поставку сахара в Китай.

В качестве приоритетов рассматриваются использование электронных торговых площадок как перспективного механизма двусторонней торговли, включение белорусской продукции в госрезервы КНР, создание на территории Китая совместных производств для переработки белорусского сырья, упрощение торговых процедур и устранение торговых барьеров, оптимизация механизмов финансовых расчетов.

В будущем году Китай примет очередной пятилетний план развития. "Уверен, что мы могли бы увязать его со стратегией развития Беларуси, определив сферы наиболее эффективного соприкосновения, которые станут локомотивом экономического развития двух стран", - цитирует Снопкова Белт а.

В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрированы 67 резидентов из 14 стран. Общая сумма заявленных инвестиций - 1,2 млрд долларов. Снопков призвал не сбавлять темпы, приступить к реализации второго этапа строительства парка.

По оценке первого вице-премьера, на новый уровень постепенно выходит финансово-кредитное сотрудничество Беларуси и Китая. В Беларуси созданы особые правовые условия для работы Китайско-белорусского инвестиционного фонда, предусмотрен ряд налоговых льгот. Николай Снопков пригласил китайские компании к работе с фондом. По его словам, в текущих жестких экономических условиях в Беларуси планируется реализовать комплексный проект финансовой устойчивости и повышения уровня жизни населения. Белорусская сторона надеется в связи с этим и на поддержку Китая.