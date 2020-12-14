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В Витебске планируют в третий раз выставить на торги участок под колесо обозрения

14.12.2020 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебский горисполком планирует в третий раз выставить на аукцион участок под установку колеса обозрения. Ситуация вокруг развлекательного сооружения превращается в гротескную, отмечают «Витебские вести».


Колесо обозрения раньше находилось в витебском парке Мазурино

Первый аукцион, назначенный на 11 ноября, признан несостоявшимся. Тогда интерес к лоту проявили 3 участника. На повторные торги 1 декабря пришли те же претенденты на покупку. И опять все пошло наперекосяк.

Сначала один из потенциальных покупателей опоздал на заключительную регистрацию, которая завершилась за 15 минут до начала торгов. Его не допустили к участию. Затем двое оставшихся участников устроили нездоровый ажиотаж, сделав 77 шагов и подняв цену лота в 44 раза. Председатель аукционной комиссии Татьяна Прокопенко не раз напоминала претендентам о штрафе в 50 базовых величин за отказ от оплаты предмета аукциона в течение последующих трех рабочих дней.

Победитель определился, когда цена продажи права аренды участка земли площадью 600 кв. м составила почти 120 тысяч рублей. Но выяснилось, что участник, так отчаянно боровшийся за лот, — только представитель покупателя. По его словам, инвестор — не из витебского региона, и является членом республиканской ассоциации производителей и партнеров индустрии развлечений.

— Я не знаю о планах бизнесмена, интересы которого я представляю. Мне был обозначен уровень, до которого можно поднимать цену, и я следовал рекомендациям, — пояснил мужчина.

Экономическая нецелесообразность цены продажи лота подтвердилась, когда в установленный срок деньги не поступили.

Результаты аукциона аннулированы. Однако горисполком не намерен отказываться от идеи установить колесо обозрения в Витебске, и торги объявят в третий раз.

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебский горисполком планирует в третий раз выставить на аукцион участок под установку колеса обозрения. Ситуация вокруг развлекательного сооружения...
 
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