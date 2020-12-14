ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ищут свидетеля ДТП на полупустой парковке у ТЦ «Корона» на Кальварийской (видео)

14.12.2020 17:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Водитель Peugeot, перед тем как покинуть парковку, сдавал назад и каким-то образом не заметил стоявший Skoda. Причем не заметил несколько раз — было как минимум три удара. Все случилось на стоянке у ТЦ «Корона» (со стороны ул. Кальварийской) 7 декабря в 23:47. Обнародовано видео происшествия.

«Была повреждена Skoda — водитель несколько раз совершил наезд на припаркованный автомобиль, — сообщили в ГАИ Минска. — В совершении ДТП подозревается водитель (мужчина), управлявший Peugeot 307 серого (серебристого) цвета. Регистрационный знак второй машины по установить не представилось возможным. На видео попал не только момент ДТП, имеется также изображение виновника ДТП и его компании».

Просят очевидцев (в частности парня, снимавшего все на смартфон) позвонить по номерам 270-08-31, 222-17-17 или 102.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель Peugeot, перед тем как покинуть парковку, сдавал назад и каким-то образом не заметил стоявший Skoda. Причем не заметил несколько раз — было как минимум три...
 
Новости дня
Новости разные
 
За адно слова ў Тэлеграме: былога кантрактніка ўнутраных войскаў пакаралі «хіміяй» за абразу міліцыянта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика