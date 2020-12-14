Ищут свидетеля ДТП на полупустой парковке у ТЦ «Корона» на Кальварийской (видео)

Источник материала: Onliner

Водитель Peugeot, перед тем как покинуть парковку, сдавал назад и каким-то образом не заметил стоявший Skoda. Причем не заметил несколько раз — было как минимум три удара. Все случилось на стоянке у ТЦ «Корона» (со стороны ул. Кальварийской) 7 декабря в 23:47. Обнародовано видео происшествия.

«Была повреждена Skoda — водитель несколько раз совершил наезд на припаркованный автомобиль, — сообщили в ГАИ Минска. — В совершении ДТП подозревается водитель (мужчина), управлявший Peugeot 307 серого (серебристого) цвета. Регистрационный знак второй машины по установить не представилось возможным. На видео попал не только момент ДТП, имеется также изображение виновника ДТП и его компании».

Просят очевидцев (в частности парня, снимавшего все на смартфон) позвонить по номерам 270-08-31, 222-17-17 или 102.

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