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Пенсионер сорвался с моста в Цну и утонул

14.12.2020 17:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В деревне Вичин Лунинецкого района утонул 66-летний местный житель.

По информации ОСВОДа, мужчина возвращались с поминок по мосту через Цну, поскользнулся и упал в реку. Его тело достали в 30 метрах от места падения.

Это 56-я жертва воды с начала года на территории Брестской области.

 

 
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В деревне Вичин Лунинецкого района утонул 66-летний местный житель. По информации ОСВОДа, мужчина возвращались с поминок по мосту через Цну, поскользнулся и упал в...
 
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