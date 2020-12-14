Пенсионер сорвался с моста в Цну и утонул

В деревне Вичин Лунинецкого района утонул 66-летний местный житель.

По информации ОСВОДа, мужчина возвращались с поминок по мосту через Цну, поскользнулся и упал в реку. Его тело достали в 30 метрах от места падения.

Это 56-я жертва воды с начала года на территории Брестской области.