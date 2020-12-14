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Ученые: Древние люди могли впадать в спячку

14.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые: Древние люди могли впадать в спячку

  • 14.12.2020, 17:21
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Ученые: Древние люди могли впадать в спячку

Древние люди долгое время проводили без солнечного света.

Антрополог из Университета Фракии имени Демокрита Антонис Барциокаса заявил о том, что древние люди, которые жили на территории Европы полмиллиона лет назад, впадали в спячку во время долгих зим ледникового периода. На это указывают останки, найденные в пещерах на севере Испании, сообщает zn.ua.

В пещерах Сима де лос Уэсос были найдены 7500 фрагментов костей, которые принадлежали 29 древним людям, которых относят к виду человек Гейдельбергский. Барциокас утверждает, что ученые, которые исследовали эти кости, упускали из виду важную деталь: следы нескольких заболеваний, связанных с недостатком витамина D. А это, по мнению ученого, указывает на то, что древние люди долгое время проводили без солнечного света.

Сам антрополог признается, что поначалу открытие его удивило. Ведь недостаток света и витамина D характерны для жителей густонаселенных городов, а не древних людей. Но Барциокас отметил, что такие же симптомы наблюдаются у животных, которые впадают в спячку, например, летучих мышей.

Барциокас и его коллега из Испании Хуан Луис Арсуага предположили, что древние гоминиды, которые жили в пещерах, зимовали здесь, впадая в спячку. По мнению антрополога, вероятно, что на самом холодном этапе ледникового периода гоминидам пришлось анатомически адаптироваться к холоду, и они каждую зиму впадали в спячку.

Вероятно, что у других гоминидов для этого не было повода: они либо жили в местах с более мягким климатом, или имели доступ к жирной животной пищи, пополняла недостаток нужных элементов.

С идеей человеческой спячки согласны далеко не все ученые, которые указывают на то, что у дефектов костей могут быть и другие причины, а более конкретных доказательств Барциокас предоставить не может. Однако ничего принципиально невозможного с физиологической точки зрения в этом нет.

Келли Дрю Университета Аляски в Фэрбенксе считает, что заставить впадать в спячку можно и современных людей. Только нужно это не для того, чтобы пережить долгую холодную и голодную зиму, а для стабилизации и дальнейшей реабилитации жертв инфарктов и инсультов.

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Древние люди долгое время проводили без солнечного света.
 
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