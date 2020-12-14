Источник материала: Хартия'97

На Марше в Минске задержано около 80 пенсионеров 5 14.12.2020, 16:51

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Лукашисты пробили очередное дно.

Как сообщают волонтеры, сегодня лукашисты задержали около 80 пенсионеров на Марше в Минске .

Пенсионеров разделили, 40 человек отвезли в Ленинское РОВД, 35-40 — в Октябрьское. Рядом дежурит скорая помощь для подстраховки.

«Задержанные сидят в хорошем настроении, поют песни», — пишут волонтеры.

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