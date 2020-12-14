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На Марше в Минске задержано около 80 пенсионеров
Источник материала: Хартия'97
На Марше в Минске задержано около 80 пенсионеров
Лукашисты пробили очередное дно.
Как сообщают волонтеры, сегодня лукашисты
Пенсионеров разделили, 40 человек отвезли в Ленинское РОВД, 35-40 — в Октябрьское. Рядом дежурит скорая помощь для подстраховки.
«Задержанные сидят в хорошем настроении, поют песни», — пишут волонтеры.
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Лукашисты пробили очередное дно.
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