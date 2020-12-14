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В Беларуси вводятся два документа МСФО

14.12.2020 17:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совмин и Нацбанк РБ своим совместным постановлением №702/23 от 7 декабря 2020 года вводят два новых документа Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Речь идет о документах "Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19 (поправка к МФСО 16)" и "Продление срока действия временного освобождения от применения МСФО 9 (поправки к МФСО 4)".

Документом также переносится срока введения в действие документа МСФО "Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных (поправки к МСФО (IAS) 1)" с 1 января 2022 года на 1 января 2023 года.

 
 
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Совмин и Нацбанк РБ своим совместным постановлением №702/23 от 7 декабря 2020 года вводят два новых документа Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
 
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