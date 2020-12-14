Bellingcat: Алексея Навального отравили оперативники ФСБ

Источник материала: АФН

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального в Томске было совершено группой из восьми оперативников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, которые действовали под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщило издание Bellingcat по итогам расследования, которое было проведено при поддержке The Insider, CNN и Der Spiegel. Расследование основывается на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров.

Журналисты назвали имена всех оперативников, участвовавших в покушении на Навального и их псевдонимы. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. Предполагаемым руководителем группы, по мнению авторов расследования, был Макшаков, поскольку именно с ним поддерживали постоянный контакт другие участники группы.

Из полученной информации об авиаперелетах расследователи сделали вывод, что с 2017 года Навального в его поездках по российским городам постоянно сопровождали два-три оперативника ФСБ, приобретавшие билеты как под настоящими именами, так и под псевдонимами. В Новосибирске и Томске Навального сопровождали Александров, Осипов и Паняев, указывается далее. При этом журналистам не удалось выяснить их точные передвижения, посколько они пользовались подставными мобильниками. Лишь два раза за всю поездку Александров включал на несколько секунд свой настоящий телефон, в эти моменты он находился рядом с отелями, где останавливались Навальный и его сотрудница Мария Певчих.

Когда стало известно, что после отравления Навальный остался жив, все три оперативника ФСБ сдали билеты в Москву и вылетели в Горно-Алтайск, куда из Москвы также прилетел Таякин. Как предполагают авторы расследования, оттуда они выехали в находящийся неподалеку Бийск, где расположен Институт проблем химико-энергетических технологий, чтобы избавиться от одежды Навального со следами отравляющего вещества.

Во время этой и других поездок оперативники держали связь по телефону с директором Института криминалистики Кириллом Васильевым и заместителем деректора научно-технической службы ФСБ Владимиром Богдановым.

Bellingcat утверждает, что покушение в Томске было уже, как минимум, второй попыткой отравления Навального. Двумя месяцами ранее, в начале июля, та же группа сотрудников ФСБ попыталась отравить оппозиционера в Калининграде. При этом пострадала его жена Юлия, но у нее симптомы отравления проявились в гораздо меньшей степени.

Сам Алексей Навальный на своем сайте подробно изложил данные и выводы Bellingcat и призвал с ними ознакомиться. "Это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики, о том, что они меня пытались убить несколько раз, а однажды - чуть не убили мою жену. По телевизору об этом точно не расскажут. Особенно учитывая то, что приказы этой группе дает президент России Владимир Путин", - отметил он.

Навальный подчеркнул, что "ФСБ в нынешнем виде" является главным творением Путин, передает DW.

"Всем стало окончательно ясно, что он его использует для убийства политических оппонентов. И Путин, конечно, будет топать ножками больше всех. Потому что это его личный план и личный провал. Обида его на меня и ФБК будет очень сильной", - отметил он далее.