Навальный: «Я знаю всех, кто пытался меня убить» (видео)

Источник материала: Салiдарнасць

Международные расследователи назвали имена сотрудников ФСБ, следивших за российским оппозиционеров в день его отравления.





Bellingcat, Der Spiegel и CNN провели совместное расследование и узнали имена трех сотрудников ФСБ, которые последовали за Алексеем Навальным сначала в Новосибирск, а потом в Томск, где оппозиционный политик был предположительно отравлен «Новичком».

Еще пять сотрудников, по утверждениям расследователей, следили за ходом дела, и некоторые прилетели в Омск, где самолет с Навальным экстренно приземлился, когда политику стало плохо, сообщает Русская служба BBC .

Проанализировав данные телефонных переговоров и поездок, Bellingcat и журналисты-партнеры пришли к выводу, что на протяжении длительного времени за Навальным следовала группа оперативников из секретного подразделения ФСБ.

За несколько недель до поездки Навального в Сибирь в августе 2020 года члены этой группы слежения общались со специалистами по фосфорорганическим токсинам. По мнению Bellingcat, все оперативники этой группы связаны с «Институтом криминалистики ФСБ», который также известен как воинская часть 34435.

Расследователи проанализировали данные звонков, информацию о полетах и сверили эту информацию с базами данных. На основании полученных сведений они выяснили, что как минимум восемь оперативников, предположительно работающих в Институте криминалистики ФСБ, находились в тесном контакте с Навальным и в разное время следили за ним, в том числе за несколько дней и часов до отравления политика.





Фото navalny.com

Расследователи и пресса публикуют подробную информацию о возможном составе оперативной группы.

Алексей Александров (оперативный псевдоним — «Алексей Фролов») окончил медицинский институт в Москве, работал врачом скорой помощи, а затем военным врачом. Он пришел работать в ФСБ в 2013 году.

По утверждению расследователей, он находился в Томске в день отравления Навального, но путешествовал под вымышленным именем и пользовался разными телефонами. Расследовали называют его ключевым членом группы оперативников.

Иван Осипов иногда путешествовал под именем Иван Спиридонов. Известно, что он также врач по образованию. Расследователи нашли его профили в соцсетях, но Осипов перестал писать в ВКонтакте в 2012 году, предположительно, тогда он мог пойти работать в ФСБ. Больше информации о нем не предоставляется.

Владимир Паняев до работы в Институте криминалистики ФСБ служил в пограничной службе ФСБ, а после — был соучредителем компании по продаже антибактериальных ламп. Расследователи выяснили, что он живет в одном доме с Алексеем Навальным. Правда, после отравления политика адрес регистрации Паняева изменили на «Лубянка, 1», где находится главное здание ФСБ.

Кроме того, в расследовании говорится и о других сотрудниках ФСБ, которые могли работать совместно с Александровым, Осиповым и Паняевым.

Это Олег Таякин, старший сотрудник ФСБ, который, по сведениям журналистов, обычно координирует действия других ФСБшников из центрального офиса. Прежде чем присоединиться к Институту криминалистики, Таякин работал хирургом.

Также называется имя Константина Кудрявцева, который служил в воинской части в Шиханах, где создавалось советское химическое оружие.

На основании анализа сотен тысяч телефонных звонков расследователи пришли к выводу, что руководителем всей программы может быть полковник Станислав Макшаков, военный ученый, ранее работавший в государственном Институте органического синтеза в закрытом военном городке Шиханы-1, где проводились исследования и разработки новых форм химического оружия.

На своем сайте материалы расследователей анализирует Алексей Навальный. Он утверждает, что знает имена тех, кто пытался его убить, а заказчиком называет лично Владимира Путина.

Навальный утверждает, что раньше он уже испытывал симптомы отравления, пережитые им в этом августе. Та история также произошла в самолете. А недавно похожая ситуация якобы произошла с его женой Юлией.

The Times сообщила о второй попытке отравить Навального «Новичком»