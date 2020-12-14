







Такое решение содержит постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли от 3 декабря 2020 года № 82.





interfax.by "Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 5 копеек, на региональных и межрегиональных линиях увеличатся в среднем на 5%, на перевозку багажа грузобагажа в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов", - говорится в сообщении на сайте МАРТ, которое цитирует

В министерстве пояснили, что "решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированных на 2020 год параметров в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом".





По данным МАРТ, сейчас население возмещает якобы менее 15% затрат на оказание внутринациональных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется.





"В то же время от уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке", - утверждает МАРТ.





Там также напомнили, что в предыдущий раз тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования увеличивались в декабре 2019 года.









Напомним, в начале декабря подорожал проезд в общественном транспорте - городском и пригородном. Также с 21 декабря дорожает интернет у госоператора "Белтелеком". А цены на продукты и товары уже давно заметно выросли и продолжают расти.