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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Навальный идентифицировал группу сотрудников ФСБ, которые могли отравить его «Новичком» Предпринималось две попытки отравить Навального, но доза была недостаточной.

Напомним,— главному оппоненту— стало плохо в самолете в августе 2020 года. Через некоторое время западные врачи нашли в его организме следы «Новичка».Полностью расследование можно. Приведем основные тезисы.1) Навальный летел нетипичным маршрутом. В одну сторону — Москва—Новосибирск, в обратную Томск—Москва. Однако оказалось, что три неизвестных ему человека летели этими же рейсами. Один из них — сотрудник ФСБ2) Двое других подозрительных попутчиков — медики из системы ФСБ. Причем они передвигались по поддельным документам.3) Оказалось, что эти трое человек путешествовали вслед за Навальным в 30 поездках.4) Предпринималось две попытки отравить Навального, но доза была недостаточной.5) Расследователи достали биллинг мобильных телефонов группы ФСБ и отследили их активные переговоры в дни попыток отравить Навального.6) Активность группы ФСБ началась после того, как Навальный заявил, что будет баллотироваться в президенты России.