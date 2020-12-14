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Навальный идентифицировал группу сотрудников ФСБ, которые могли отравить его «Новичком»
Источник материала: UDFРоссийский политик Алексей Навальный опубликовал расследование о своем отравлении и назвал имена людей, которых обвиняет в попытке убийства.
Напомним, Алексею Навальному — главному оппоненту Владимира Путина — стало плохо в самолете в августе 2020 года. Через некоторое время западные врачи нашли в его организме следы «Новичка».
Полностью расследование можно
1) Навальный летел нетипичным маршрутом. В одну сторону — Москва—Новосибирск, в обратную Томск—Москва. Однако оказалось, что три неизвестных ему человека летели этими же рейсами. Один из них — сотрудник ФСБ Владимир Паняев.
2) Двое других подозрительных попутчиков — медики из системы ФСБ. Причем они передвигались по поддельным документам.
3) Оказалось, что эти трое человек путешествовали вслед за Навальным в 30 поездках.
4) Предпринималось две попытки отравить Навального, но доза была недостаточной.
5) Расследователи достали биллинг мобильных телефонов группы ФСБ и отследили их активные переговоры в дни попыток отравить Навального.
6) Активность группы ФСБ началась после того, как Навальный заявил, что будет баллотироваться в президенты России.
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Предпринималось две попытки отравить Навального, но доза была недостаточной.
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