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Силовики не дали Маршу пенсионеров выйти с площади Независимости, все участники задержаны

14.12.2020 17:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Силовики не дали Маршу пенсионеров выйти с площади Независимости, все участники задержаны
Кадр из видео
Возле Красного костела к 14.00 собрались пенсионеры для участия в традиционном марше. Через какое-то время силовики окружили пенсионеров — начались задержания. Задержанных отводили в бусы.

Как сообщил телеграм-канал «Списки Окрестина», в Ленинское РУВД привезли около 40 человек, в Октябрьское — 35—40 человек.

С 14:40 до 15:07 метрополитен закрыл выход на площадь Независимости «в целях безопасности»

Был перекрыт проспект Независимости для общественного транспорта, маршрутки двигались в объезд площади.

Силовики не дали Маршу пенсионеров выйти с площади Независимости, все участники задержаны

***

Марши пенсионеров проходят каждый понедельник начиная с 5 октября. Обычно люди пожилого возраста стараются дойти до площади Якуба Коласа. Неделю назад часть их собралась на Якуба Коласа, и часть дошла до площади Независимости, а еще одна часть собралась на площади Независимости и недалеко от Привокзальной площади.
 
 
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Марши пенсионеров проходят каждый понедельник начиная с 5 октября.
 
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