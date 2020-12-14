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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики не дали Маршу пенсионеров выйти с площади Независимости, все участники задержаны Марши пенсионеров проходят каждый понедельник начиная с 5 октября.

Как сообщил телеграм-канал «Списки Окрестина», в Ленинское РУВД привезли около 40 человек, в Октябрьское — 35—40 человек.С 14:40 до 15:07 метрополитен закрыл выход на площадь Независимости «в целях безопасности»Был перекрыт проспект Независимости для общественного транспорта, маршрутки двигались в объезд площади.***Марши пенсионеров проходят каждый понедельник начиная с 5 октября. Обычно люди пожилого возраста стараются дойти до площади Якуба Коласа. Неделю назад часть их собралась на Якуба Коласа, и часть дошла до площади Независимости, а еще одна часть собралась на площади Независимости и недалеко от Привокзальной площади.