Всех на всех: Ереван и Баку начали обмен пленными и заложниками

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек - Sputnik. Азербайджан и Армения в понедельник начали обмен пленными и заложниками по принципу "всех на всех", сообщает Госкомиссия по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

"В результате переговоров достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу "всех на всех" и 14 декабря начался данный процесс", – соответствующее заявление распространила Госкомиссия. Переговоры шли с участием международных организаций и российского миротворческого командования.

Отмечается, что 14 декабря в Азербайджан были доставлены пленные и заложники, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые с июля 2014 года находились у армянской стороны. После проведения соответствующих карантинных мероприятий, все освобожденные лица будут воссоединены со своими семьями.

"Азербайджанская сторона продолжит выполнять взятые на себя обязательства по обмену пленными, заложниками и телами погибших, руководствуясь принципами гуманизма", – говорится в сообщении комиссии.

Согласно договоренностям, который были подписаны президентами трех стран 9 ноября, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Согласно данному заявлению, азербайджанской стороне передаются части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район, которые в советские годы были частью Нагорно-Карабахской автономной области.