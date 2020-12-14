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Правозащитники требуют прокурорской проверки по фактам пыток Ольги Хижинковой

14.12.2020 17:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: kp.by

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси требует привлечь виновных в издевательствах над Ольгой к ответственности.

Заявление подписали ряд правозащитных организаций. Юристы, ссылаясь на публикации в СМИ, указывают на неоказание медицинской помощи Ольге, холод в камере, пропажу из передачи шампуня против вшей, а также нахождение без зубной пасты, щеток, полотенец и сменного белья 4 дня с момента задержания. И это лишь часть фактов, которые говорят о издевательских условиях содержания Ольги под стражей на Окрестина. 

В рамках проверки правозащитники требуют от прокуратуры посетить Ольгу, а также истребовать записи видеокамер из коридоров и камеры, где находилась и находится Хижинкова, сведения об оказании медицинской помощи, а также данные о фактах обращения сотрудников ЦИП в центр гигиены и эпидемиологии. Также правозащитники считают необходимым истребовать сведения о санитарно-эпидемиологических мероприятиях, в том числе мероприятиях под руководством центра гигиены и эпидемиологии.

Напомним, Мисс Беларусь-2008 и бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста. С того момента над Ольгой прошло уже три суда.

Об ужасных условиях, в которых содержится Хижинкова, рассказала журналистка Tut.by, которая провела с Ольгой 10 суток в одной камере.

 
 
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Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси требует привлечь виновных в издевательствах над Ольгой к ответственности.
 
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