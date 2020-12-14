|
Правозащитники требуют прокурорской проверки по фактам пыток Ольги Хижинковой
14.12.2020 17:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: kp.by
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси требует привлечь виновных в издевательствах над Ольгой к ответственности.
В рамках проверки правозащитники требуют от прокуратуры посетить Ольгу, а также истребовать записи видеокамер из коридоров и камеры, где находилась и находится Хижинкова, сведения об оказании медицинской помощи, а также данные о фактах обращения сотрудников ЦИП в центр гигиены и эпидемиологии. Также правозащитники считают необходимым истребовать сведения о санитарно-эпидемиологических мероприятиях, в том числе мероприятиях под руководством центра гигиены и эпидемиологии.
Напомним, Мисс Беларусь-2008 и бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста. С того момента над Ольгой прошло уже три суда.
Об ужасных условиях, в которых содержится Хижинкова, рассказала журналистка Tut.by, которая провела с Ольгой 10 суток в одной камере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси требует привлечь виновных в издевательствах над Ольгой к ответственности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)