Бастовавшие шахтеры подали иск на «Беларуськалий». Что решил суд?

Источник материала: Onliner

Трое работников «Беларуськалия» — электрослесарь, электромеханик и электрогазосварщик примкнули к забастовке в августе—сентябре этого года. Позже мужчины были уволены за прогулы. После увольнения они подали иски с требованиями восстановить их на работе, взыскать в их пользу зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред. Суд их требования отклонил.

Суд Солигорского района решил, что забастовка была проведена с нарушениями трудового законодательства, а выдвинутые требования носили исключительно политический характер и не были связаны с разрешением коллективного трудового спора. «Во всех случаях наниматель применил дисциплинарное взыскание в виде увольнения верно», — говорится на сайте прокуратуры. В удовлетворении исковых требований бывших работников предприятия отказано.

Решения суда не вступили в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Минском областном суде.