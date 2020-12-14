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Бастовавшие шахтеры подали иск на «Беларуськалий». Что решил суд?
Источник материала: Onliner
Трое работников «Беларуськалия» — электрослесарь, электромеханик и электрогазосварщик примкнули к забастовке в августе—сентябре этого года. Позже мужчины были уволены за прогулы. После увольнения они подали иски с требованиями восстановить их на работе, взыскать в их пользу зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред. Суд их требования отклонил.
Суд Солигорского района решил, что забастовка была проведена с нарушениями трудового законодательства, а выдвинутые требования носили исключительно политический характер и не были связаны с разрешением коллективного трудового спора. «Во всех случаях наниматель применил дисциплинарное взыскание в виде увольнения верно», —
Решения суда не вступили в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Минском областном суде.
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Трое работников «Беларуськалия» — электрослесарь, электромеханик и электрогазосварщик примкнули к забастовке в августе—сентябре этого года. Позже мужчины были...
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