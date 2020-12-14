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Спецвыпуск «Прослушки»! Откровенно говорим про бонусный эпизод «Эйфории» и личные травмы

14.12.2020 18:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Это внеочередной спецэпизод подкаста «Прослушка», посвященный внеочередному спецэпизоду сериала «Эйфория» с символичным названием «Неприятности не вечны». Одновременно теплая и душераздирающая бонусная серия пробила нас на откровенные разговоры не столько о сериале, сколько о личных травмах и неприятностях, психологических последствиях 2020 года и жизни вообще.

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Тизер

  • «Неприятности не вечны» — серия, в которой не происходит практически ничего, кроме диалога двух героев в закусочной. Но оторваться невозможно, и в какой-то момент этот разговор начинает оказывать колоссальный психотерапевтический эффект.
  • Вспоминаем первый сезон «Эйфории» — настолько ли это точный сериал о поколении Z, как все говорят? Марьянов убежден, что да, Коляго считает, что это больше юношеские переживания нынешних 30-летних, удачно упакованные в зумерскую эстетику.
  • Спецэпизод можно смотреть, даже если вы не в курсе, что за «Эйфория» такая и кто все эти люди на экране, — просто как отличный короткометражный фильм о том, как найти в себе силы справиться с тревогами, страхами и внутренними демонами. Возможно, это именно то, что нужно под конец сложного года.

 
 
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Это внеочередной спецэпизод подкаста «Прослушка», посвященный внеочередному спецэпизоду сериала «Эйфория» с символичным названием «Неприятности не вечны»....
 
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