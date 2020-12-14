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Спецвыпуск «Прослушки»! Откровенно говорим про бонусный эпизод «Эйфории» и личные травмы
Источник материала: Onliner
Это внеочередной спецэпизод подкаста «Прослушка», посвященный внеочередному спецэпизоду сериала «Эйфория» с символичным названием «Неприятности не вечны». Одновременно теплая и душераздирающая бонусная серия пробила нас на откровенные разговоры не столько о сериале, сколько о личных травмах и неприятностях, психологических последствиях 2020 года и жизни вообще.
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