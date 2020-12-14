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Эксперты ЕС посетят БелАЭС с 14 по 22 декабря

14.12.2020 18:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Эксперты Европейской группы регуляторов по ядерной безопасности (ENSREG) посетят БелАЭС с 14 по 22 декабря для анализа данных по безопасности станции, предоставленных Минском.

Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.

"Экспертная миссия ENSREG с 14 по 22 декабря проведет гибридную миссию для анализа данных по безопасности БелАЭС, ранее предоставленных Минском, которая будет включать посещение станции и работу в видеоформате", - подчеркнула она.

По ее словам, предварительный анализ информации продолжится до 27 декабря, публикация отчета ENSREG намечена на начало 2021 года.

"Я не могу предсказывать результаты миссии, однако могу подчеркнуть, что ключевые рекомендации ENSREG должны быть удовлетворены до того, как начнется коммерческое использование БелАЭС", - добавила она.

Симсон отметила, что Минск сотрудничает с ЕС по вопросу безопасности АЭС Островец с 2018 года, предоставляя необходимую информацию Евросоюзу.

Саммит ЕС 10-11 декабря принял решение, что государства Евросоюза будут блокировать импорт в страны ЕС электричества с атомных электростанций за пределами сообщества, безопасность которых, не соответствует требованиям ЕС.

В этой связи, Симсон отметила, что Еврокомиссия уже начала изучать как можно на практике реализовать это требование. "Это решение действует не только в отношении БелАЭС, но и в отношении любых атомных электростанций, которые будут строиться в третьих странах у границ Евросоюза", - отметила она.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты Европейской группы регуляторов по ядерной безопасности (ENSREG) посетят БелАЭС с 14 по 22 декабря для анализа данных по безопасности станции, предоставленных...
 
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