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Пока все службы сражаются с БЧБ-символикой: под Лунинцом мужчина погиб из-за скользкого моста
Источник материала: Партизан
В Лунинецком районе мужчина поскользнулся на мосту, упал в реку и утонул. Если бы те, кто обязан был посыпать мость антигололедной смесью или песком, во вермя сделали свою работу, мужчина бы еще долго жил...
Трагедия произошла 9 декабря в деревне Вичин. По предварительным данным, 66-летний местный житель вместе с женой возвращались с поминок по мосту через реку Цна.
В какой-то момент пенсионер поскользнулся и, поскольку мост не оборудован перилами, упал в реку. Практически на глазах у жены он ушел под воду: в этих местах сильное течение, а глубина достигает 3 м.
Женщина позвала на помощь односельчан, однако спасти мужчину не удалось. Его тело достали в 30 м от места падения.
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В Лунинецком районе мужчина поскользнулся на мосту, упал в реку и утонул. Если бы те, кто обязан был посыпать мость антигололедной смесью или песком, во вермя...
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