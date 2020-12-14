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Электрокары Tesla почти не продаются: выпуск двух моделей приостановлен
Источник материала: UDF
Фото: Tesla
Зарплата сотрудникам будет начислена только за одну неделю простоя конвейеров. При этом на это время рабочим предложено стать волонтерами по доставке электрокаров к домам покупателей или быть задействованным на других производствах компании.
Стоит отметить, что большие и дорогие электрокары значительно уступают по продажам более бюджетным Model 3 и Model Y. В третьем квартале 2020 года производитель реализовал 139,3 тыс. электрокаров, из которых на флагманские модели пришлось только 15,2 тыс. продаж.
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Конвейеры будут простаивать почти три недели.
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