ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Электрокары Tesla почти не продаются: выпуск двух моделей приостановлен

14.12.2020 18:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Электрокары Tesla почти не продаются: выпуск двух моделей приостановлен
Фото: Tesla
Руководство американского автопроизводителя Tesla приняло решение о приостановке выпуска седанов Model S и кроссоверов Model X на заводе во Фримонте, Калифорния. Из-за низкого спроса на предприятии объявлен корпоративный отпуск, который затрагивает сборочные линии только дорогих электрокаров. Конвейеры будут остановлены с 24 декабря 2020 по 1 января 2021 года.

Зарплата сотрудникам будет начислена только за одну неделю простоя конвейеров. При этом на это время рабочим предложено стать волонтерами по доставке электрокаров к домам покупателей или быть задействованным на других производствах компании.

Стоит отметить, что большие и дорогие электрокары значительно уступают по продажам более бюджетным Model 3 и Model Y. В третьем квартале 2020 года производитель реализовал 139,3 тыс. электрокаров, из которых на флагманские модели пришлось только 15,2 тыс. продаж.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Будет пасмурно, на дорогах – туманы и гололед: прогноз погоды на 15 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика