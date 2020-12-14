Источник материала: UDF



Фото: Tesla

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электрокары Tesla почти не продаются: выпуск двух моделей приостановлен Конвейеры будут простаивать почти три недели.

Зарплата сотрудникам будет начислена только за одну неделю простоя конвейеров. При этом на это время рабочим предложено стать волонтерами по доставке электрокаров к домам покупателей или быть задействованным на других производствах компании.Стоит отметить, что большие и дорогие электрокары значительно уступают по продажам более бюджетным Model 3 и Model Y. В третьем квартале 2020 года производитель реализовал 139,3 тыс. электрокаров, из которых на флагманские модели пришлось только 15,2 тыс. продаж.