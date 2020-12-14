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Будет пасмурно, на дорогах – туманы и гололед: прогноз погоды на 15 декабря
Источник материала: UDF
Фото: ОНТ
В ближайшую ночь и утром метеоусловия в Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт с Западной Европы, который принесет небольшие осадки. А днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления.
Во вторник, 15 декабря, при облачной погоде ночью и утром во многих районах – дождь и мокрый снег. Днем будет преимущественно сухо, но с высокой влажностью – до 100%. На большей части страны ожидается туман, видимость до полукилометра. Местами гололед. На отдельных участках дорог и тротуаров гололедица.
Утром на столбиках термометров от 0°С по юго-западу до -3°С мороза по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. К середине дня чуть теплее: по юго-западу – +2°С. Самым холодным будет по-прежнему Витебский регион – там -2°С. К вечеру температура существенно упадет в центральном регионе – в Минске до -4°С мороза. А по западной половине страны около нуля.
В среду ночью погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, осадки не прогнозируются. А днем скажется влияние атмосферного фронта, который смещается с Западной Европы. Он принесет кратковременный мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью 0°С…-7°С, днем -3°С…+3°С. В четверг – на 2-3 градуса теплее.
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Утром на столбиках термометров от 0°С по юго-западу до -3°С мороза по северо-востоку.
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