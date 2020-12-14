ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Будет пасмурно, на дорогах – туманы и гололед: прогноз погоды на 15 декабря

14.12.2020 18:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Будет пасмурно, на дорогах – туманы и гололед: прогноз погоды на 15 декабря
Фото: ОНТ
На этой неделе потепление продолжится, но погода будет пасмурной. На дорогах ситуация сложная: ожидаются и гололед, и туманы. Так что будьте осторожны.

В ближайшую ночь и утром метеоусловия в Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт с Западной Европы, который принесет небольшие осадки. А днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Во вторник, 15 декабря, при облачной погоде ночью и утром во многих районах – дождь и мокрый снег. Днем будет преимущественно сухо, но с высокой влажностью – до 100%. На большей части страны ожидается туман, видимость до полукилометра. Местами гололед. На отдельных участках дорог и тротуаров гололедица.

Утром на столбиках термометров от 0°С по юго-западу до -3°С мороза по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. К середине дня чуть теплее: по юго-западу – +2°С. Самым холодным будет по-прежнему Витебский регион – там -2°С. К вечеру температура существенно упадет в центральном регионе – в Минске до -4°С мороза. А по западной половине страны около нуля.

В среду ночью погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, осадки не прогнозируются. А днем скажется влияние атмосферного фронта, который смещается с Западной Европы. Он принесет кратковременный мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью 0°С…-7°С, днем -3°С…+3°С. В четверг – на 2-3 градуса теплее.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром на столбиках термометров от 0°С по юго-западу до -3°С мороза по северо-востоку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Баец Марк Мядзьведзеў патлумачыў, чаму ўзьняў бел-чырвона-белы сьцяг пасьля бою ў Маскве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика