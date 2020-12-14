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Рабочие завода Wistron в Индии, где производят iPhone, громят здания и жгут автомобили
Источник материала: UDF
Фото: скриншот из видео
Рабочие тайваньской фирмы Wistron Corp на заводе в Нарсапуре, штат Карнатака, начали с акции протеста, а позже всё переросло в настоящий бунт. Согласно сообщениям местных СМИ, около 1000 сотрудников собрались у завода, заявив, что им не выплатили полную зарплату и требуя всю заработанную сумму.
Когда на их требования никто не отреагировал, они начали громить офисные помещения, выбивать окна завода, поджигать и разбивать автомобили.
Компания Wistron является одним из контрактных сборщиков Apple. Как сообщает источник, завод в Нарасапуре используется для производства смартфонов Apple iPhone SE.
Позже бунт был подавлен полицейскими, которые разогнали собравшихся дубинками.
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Они требуют выплаты своей зарплаты.
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