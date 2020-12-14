Источник материала: UDF



Фото: скриншот из видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рабочие завода Wistron в Индии, где производят iPhone, громят здания и жгут автомобили Они требуют выплаты своей зарплаты.

Рабочие тайваньской фирмы Wistron Corp на заводе в Нарсапуре, штат Карнатака, начали с акции протеста, а позже всё переросло в настоящий бунт. Согласно сообщениям местных СМИ, около 1000 сотрудников собрались у завода, заявив, что им не выплатили полную зарплату и требуя всю заработанную сумму.Когда на их требования никто не отреагировал, они начали громить офисные помещения, выбивать окна завода, поджигать и разбивать автомобили.Компания Wistron является одним из контрактных сборщиков Apple. Как сообщает источник, завод в Нарасапуре используется для производства смартфонов Apple iPhone SE.Позже бунт был подавлен полицейскими, которые разогнали собравшихся дубинками.