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Рабочие завода Wistron в Индии, где производят iPhone, громят здания и жгут автомобили

14.12.2020 18:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Рабочие завода Wistron в Индии, где производят iPhone, громят здания и жгут автомобили
Фото: скриншот из видео
Разъяренные рабочие на заводе по производству iPhone в Индии устроили на выходных беспорядки после скандала из-за задолженности по зарплате.

Рабочие тайваньской фирмы Wistron Corp на заводе в Нарсапуре, штат Карнатака, начали с акции протеста, а позже всё переросло в настоящий бунт. Согласно сообщениям местных СМИ, около 1000 сотрудников собрались у завода, заявив, что им не выплатили полную зарплату и требуя всю заработанную сумму.

Когда на их требования никто не отреагировал, они начали громить офисные помещения, выбивать окна завода, поджигать и разбивать автомобили.

Компания Wistron является одним из контрактных сборщиков Apple. Как сообщает источник, завод в Нарасапуре используется для производства смартфонов Apple iPhone SE.


Позже бунт был подавлен полицейскими, которые разогнали собравшихся дубинками.
 
 
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