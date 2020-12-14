"Новое окно": Боглаев раскрыл подробности письма экономистов Путину и Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Боглаев рассказал подробности из письма экономистов Путину и Лукашенко

Известные российские экономисты и производственники Владимир Боглаев, Григорий Буймистрюк, Елена Ведута, Михаил Делягин, Ангелина Потеряйко, Сергей Серебряков и Михаил Хазин обратились к лидерам Союзного государства с открытым письмом, в котором кратко изложили свое видение путей дальнейшего развития Беларуси и России. О цели этого обращения слушателям радио Sputnik рассказал эксперт в организации производства, генеральный директор АО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимир Боглаев.

"Наше обращение открывает возможность ухода от развития наших стран по западным лекалам и давления со стороны глобальных финансовых институтов. Как попытаться воспользоваться этим "окошком" возможностей? Время не потеряно и надеюсь, что наше обращение может стать локомотивом для формирования образа будущего для обеих наших стран", ― отметил собеседник Sputnik.

По словам Боглаева, интерес к новой экономической стратегии наблюдается и в структурах ЕАЭС, и это подтверждает один из ключевых министров союза ― академик Сергей Глазьев, но для активизации процесса требуется оформить запрос от одной из стран-участниц ЕАЭС, и Беларусь сегодня может воспользоваться такой возможностью для стабилизации ситуации в стране и оживления экономики.

Комментарий генерального директора Череповецкого литейно-механического завода Владимира Боглаева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

Мишустин и Головченко обсудили углубление интеграции в Союзном государстве

в Союзном государстве Петушков: Беларусь и Россия – стратегические партнеры на протяжении многих лет

на протяжении многих лет Лукашенко намекнул России на "нормальные условия" за одновекторность