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"Новое окно": Боглаев раскрыл подробности письма экономистов Путину и Лукашенко

14.12.2020 18:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Боглаев рассказал подробности из письма экономистов Путину и Лукашенко

Известные российские экономисты и производственники Владимир Боглаев, Григорий Буймистрюк, Елена Ведута, Михаил Делягин, Ангелина Потеряйко, Сергей Серебряков и Михаил Хазин обратились к лидерам Союзного государства с открытым письмом, в котором кратко изложили свое видение путей дальнейшего развития Беларуси и России. О цели этого обращения слушателям радио Sputnik рассказал эксперт в организации производства, генеральный директор АО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимир Боглаев. 

© Sputnik
Экономика Союзного государства России и Беларуси: сложно, но возможно

"Наше обращение открывает возможность ухода от развития наших стран по западным лекалам и давления со стороны глобальных финансовых институтов. Как попытаться воспользоваться этим "окошком" возможностей? Время не потеряно и надеюсь, что наше обращение может стать локомотивом для формирования образа будущего для обеих наших стран", ― отметил собеседник Sputnik.

По словам Боглаева, интерес к новой экономической стратегии наблюдается и в структурах ЕАЭС, и это подтверждает один из ключевых министров союза ― академик Сергей Глазьев, но для активизации процесса требуется оформить запрос от одной из стран-участниц ЕАЭС, и Беларусь сегодня может воспользоваться такой возможностью для стабилизации ситуации в стране и оживления экономики.

Комментарий генерального директора Череповецкого литейно-механического завода Владимира Боглаева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Как Россия и Беларусь могут воспользоваться новым окном открывшихся для них возможностей ― обращение российских экономистов к лидерам Союзного государства...
 
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