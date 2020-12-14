Источник материала: Хартия'97

Навальный отреагировал на расследование: Я знаю всех, кто пытался меня убить 3 14.12.2020, 17:59

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Алексей Навальный

Российский оппозиционер назвал главного заказчика покушения.

Сразу после того, как Bellingcat, The Insider и CNN раскрыли имена 8 агентов ФСБ , участвовавших в отравлении Алексея Навального "Новичком", российский оппозиционер назвал президента России Владимира Путина заказчиком его убийства.

“Я и раньше говорил, что попытка моего убийства — указание Путина. А сейчас со всеми фактами я утверждаю: по приказу президента Путина сотрудники ФСБ организовывали террористический акт”, - сказал Навальный на видео, которое опубликовано на его сайте.

Навальный сказал, что по билетам агентов ФСБ видно, что изначально они не ездили за ним, но после за ним уже следили в каждой поездке.

“Значит, между поездкой без них и поездкой с ними случилось нечто, после чего Путин сказал: убейте его. Я зашел на свой ютюб-канал и нашел единственное важное видео, относящееся к этому промежутку, которое может все объяснить”, - сказал Навальный.

В середине декабря 2016 года Навальный заявил о том, идет на выборы.

“Путин решает, что за это меня стоит убить и поручает это ФСБ. Не застрелить, не выкинуть из окна и не сбить фурой. Отравить. Боевым химическим оружием. Название «Новичок» тогда бы никому из нас ничего не сказало. Это было за полтора года до операции в Солсбери (в 2018 году в этом британском городе "Новичком" отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля - ред.)”, - сказал он.

Навальный считает, что Путин будет расстроен неудавшимся убийством больше всех. “Потому что это его личный план и личный провал. Обида его на меня и ФБК будет очень сильной”, - сказал Навальный.

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