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Чат «Контроль автозаков Минск» перешел под контроль неизвестных
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 14 декабря примерно в шесть часов вечера, чат «Контроль автозаков Минск» на более десяти тысяч подписчиков перешел под контроль неизвестных.
Так, некто ограничил возможность писать сообщения, а на аватарке появилось изображение государственного герба.
Чуть позже в чате появилось сообщение, что сотрудниками ГУБОПиК МВД Республики Беларусь была задержана «владелец» телеграм-канала «Контроль автозаков Минск» — 25-летняя минчанка.
Ранее в этом чате пользователи сообщали о передвижениях автозаков по городу.
Как показывает опыт последних месяцев, первым признаком того, что Telegram-канал или чат перешел под управление неизвестных, является смена аватарки на государственные символы: герб или флаг — а также репосты из провластных каналов вроде «Желтые сливы».
Одним из первых примеров такого рода был Telegram-канал «Страна для жизни» Сергея Тихановского: 19 июня его
Также стоит вспомнить события последнего месяца: 10 ноября
18 ноября телеграм-канал белорусских медиков «Белые халаты»
И 20 ноября МВД сообщило сразу о двух задержаниях. В первом случае это была 33-летняя минчанка, которую
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Некто уже сменил аватарку на изображение государственного герба.
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