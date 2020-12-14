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Чат «Контроль автозаков Минск» перешел под контроль неизвестных

14.12.2020 18:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 14 декабря примерно в шесть часов вечера, чат «Контроль автозаков Минск» на более десяти тысяч подписчиков перешел под контроль неизвестных.

Так, некто ограничил возможность писать сообщения, а на аватарке появилось изображение государственного герба.


Скриншот чата «Контроль автозаков»

Чуть позже в чате появилось сообщение, что сотрудниками ГУБОПиК МВД Республики Беларусь была задержана «владелец» телеграм-канала «Контроль автозаков Минск» — 25-летняя минчанка.

Ранее в этом чате пользователи сообщали о передвижениях автозаков по городу.

Как показывает опыт последних месяцев, первым признаком того, что Telegram-канал или чат перешел под управление неизвестных, является смена аватарки на государственные символы: герб или флаг — а также репосты из провластных каналов вроде «Желтые сливы».

Одним из первых примеров такого рода был Telegram-канал «Страна для жизни» Сергея Тихановского: 19 июня его переименовали в «раЗАм!», а также изменили аватарку. Такие изображение и слова — у слогана от БРСМ. На тот момент Сергей Тихановский уже находился под стражей.

Также стоит вспомнить события последнего месяца: 10 ноября были взломаны два минских дворовых чата и один канал. 12 ноября неизвестные получили доступ к телеграм-каналу @MikolaDziadok, который вел Николай Дедок — белорусский общественно-политический деятель анархических взглядов. Впоследствии стало известно, что он был задержан. В тот же день изменилась тематика и фото чата «Брилевичи 97%».

18 ноября телеграм-канал белорусских медиков «Белые халаты» перешел под контроль неизвестных, а назавтра пресс-служба МВД сообщила, что 20-летний студент, администратор «Белых халатов», был задержан.

И 20 ноября МВД сообщило сразу о двух задержаниях. В первом случае это была 33-летняя минчанка, которую назвали администратором «деструктивных телеграм-каналов „Мая Краiна Беларусь“, „Беларусь 24“, „Баста“, „Беларусь Головного Мозга“ и „Элехтарат“» (позже «Беларусь Головного Мозга» заявила, что женщина никогда не была администратором канала). И во втором был задержан «основатель и администратор деструктивного телеграм-канала Солигорска». Через несколько дней появились сведения, что в отношении него возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Некто уже сменил аватарку на изображение государственного герба.
 
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