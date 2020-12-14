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Известный сайт для взрослых удалил миллионы видео после обвинений о роликах с несовершеннолетними

14.12.2020 18:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный сайт для взрослых после изменения политики сервиса стал удалять видео, загруженные неверифицированными пользователями. Теперь на сайте должен остаться контент, загруженный партнерами или участниками Модельной программы, куда входят верифицированные аккаунты, продающие свой контент через сайт. Об этом сообщает TJournal.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

Сервис объявил об изменениях политики и запрете на загрузку видео на сайт 9 декабря, но не предупреждал, что удалит контент. Motherboard утверждает, что с сайта исчезли миллионы видео, но точное число неизвестно. Издание отмечает, что 13 декабря в строке поиска на сайте говорилось о 13,5 миллиона загруженных роликов. На следующий день их стало 4,7 миллиона. Motherboard делает вывод, что сервис удалил большую часть своего контента, и отмечает, что пока непонятно, сколько всего роликов удалят.

Видео, загруженные от неверифицированных пользователей, получают специальную отметку. В тексте сказано, что их отметили для проверки «в соответствии с политикой доверия и безопасности». Motherboard пишет, что их могут вернуть на сайт после верификации автора, но это произойдёт не раньше 2021 года.

4 декабря колумнист The New York Times Николас Кристоф выпустил статью о публикации контента с несовершеннолетними на одном из самых известных в мире сайтов для взрослых и обвинил сервис в плохой модерации контента, призвав финансовые компании, сотрудничающие с сервисом, разорвать партнерство. MasterCard и Visa провели расследования и запретили платежи на сайте через свои системы.

 
 
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Сервис объявил об изменениях политики и запрете на загрузку видео на сайт 9 декабря.
 
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