Эти песни точно знает молодежь, у которой есть TikTok. Вы слышали?

Источник материала: Tut.by

TikTok рассказал, какие треки и селебрити были в топе в этой соцсети в 2020 году. Самой популярной песней стала Fendi исполнителя Rakhim, он же стал топ-артистом этой соцсети. Из звезд активнее всего проявила себя Настя Ивлеева. Об этом известно из отчета, в котором социальная сеть подвела итоги года, в том числе музыкальные.



Фото: скриншот TikTok

Представители соцсети говорят, что, несмотря на трудности этого года, TikTok оставался местом, где люди могли находить источники для радости и вдохновения, творить и выражать себя. Важной частью соцсети является музыка, ведь пользователи знают, что зачастую именно от этого зависит, попадет ли в рекомендации твой ролик. Ниже — десять треков, которые смело можно назвать саундтреками 2020 года в российском TikTok.

1. Rakhim — Fendi

2. Бьянка & Артур Бабич — «Были танцы»

3. Gafur & JONY — Lollipop

4. Cardi B — Wap (feat. Megan Thee Stallion)

5. Blackpink — How You Like That

6. the Limba & Andro — X.O

7. the Limba — «Смузи»

8. Джаро & Ханза — «Ты мой кайф»

9. Karna. val — «Психушка»

10. Dava & Серега — «Черный бумер»

Соцсеть также выделила топ-артистов, чьи песни чаще других становились основой для трендов и креативных идей миллионов других пользователей. Среди них как давно признанные исполнители, так и новые звезды, взлетевшие в том числе благодаря TIkTok. Это RAKHIM, Джаро & Ханза, Rauf & Faik, Little Big, Егор Крид, Karna. val, BLACKPINK, Cardi B, the Limba, Megan Thee Stallion.

Представители соцсети отметили, что в этом году все больше знаменитостей приходили в TikTok, чтобы быть еще ближе к своей аудитории. Вот кто завоевал настоящую любовь пользователей TikTok в 2020-м:

Настя Ивлеева — телеведущая покорила TikTok своими качественными видеороликами со множеством визуальных эффектов Егор Крид — певец был в числе первых селебрити, присоединившихся к TikTok, активно продвигая новые песни на платформе Клава Кока — певица активно участвовала в челленджах и коллаборациях с популярными авторами контента

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