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МТБанк возобновляет выдачу карты рассрочки «Халва MAX». Ставки по «выжившим» потребкредитам выросли
Источник материала: Tut.by
МТБанк
Максимальная сумма лимита овердрафта — 5000 рублей. Процентная ставка на задолженность по рассрочке — 0,000001% годовых. Карту можно заказать с доставкой на дом.
Тем временем выросли процентные ставки по кредитным продуктам «Проще простого» и «Еще больше», которые также вернули с 15 октября. Если ранее процентная ставка составляла 34,86%, то сейчас — 39%. В банке сообщили, что ставки выросли с 1 декабря.
Напомним, МТБанк в первой половине сентября
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Условия по карте остались прежними, сообщили в банке. Выдачу карты «Халва MAX» возобновили ранее с 15 октября.
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