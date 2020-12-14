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МТБанк возобновляет выдачу карты рассрочки «Халва MAX». Ставки по «выжившим» потребкредитам выросли

14.12.2020 18:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МТБанк возобновил прием заявок, оформление и выдачу физлицам карты рассрочки «Халва MAX». Условия по карте остались прежними, сообщили в банке. Выдачу карты Халва MIX возобновили ранее с 15 октября.


Максимальная сумма лимита овердрафта — 5000 рублей. Процентная ставка на задолженность по рассрочке — 0,000001% годовых. Карту можно заказать с доставкой на дом.

Тем временем выросли процентные ставки по кредитным продуктам «Проще простого» и «Еще больше», которые также вернули с 15 октября. Если ранее процентная ставка составляла 34,86%, то сейчас — 39%. В банке сообщили, что ставки выросли с 1 декабря.

Напомним, МТБанк в первой половине сентября приостанавливал кредитование физлиц.

 
 
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Условия по карте остались прежними, сообщили в банке. Выдачу карты «Халва MAX» возобновили ранее с 15 октября.
 
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