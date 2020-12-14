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TikTok назвал главные вирусные ролики этого года. Вот кто впереди

14.12.2020 18:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда разработчиков TikTok в своем официальном блоге рассказала о «самых ярких моментах, героях и трендах», которые появились в русскоязычном сегменте сервиса в этом году.

Вирусные ролики

«В этом году в число вирусных видеороликов в TikTok вошли видео на самую разную тематику: семья, животные, автомобили и, конечно, творчество в самых разных ипостасях», — говорят представители сервиса:

@rahimabram

❤️

♬ оригинальный звук — Rakhim
  1. @rahimabram — искренний видеоролик от Рахима Абрамова, в котором он проводит время со своей бабушкой.
  2. @deepins — использование визуальных эффектов на максимум.
  3. @cargeek.pro — детейлинг автомобиля от профессионалов своего дела.
  4. @dina — эффектный видеоролик с полным погружением в образ.
  5. @sonyakisa8 — идея шапочки для кошки из её же шерсти.
  6. @mildi99 — глобальный тренд в интерпретации автора из России.
  7. @ennie_yoyki — профессиональная анимация в сочетании с трендовым звуком.
  8. @kate_brush — магия вне Хогвартса!
  9. @salavat.fidai — миниатюрное скульптурирование на грифеле карандаша.
  10. @spy__amy — вкусный DIY: сердце из шоколада.

Вдохновляющие авторы контента

«Благодаря авторам контента в TikTok развивались самые разные жанры: здесь делились простыми рецептами вкусных блюд, учили английскому и показывали гейминг в новом формате. Эти авторы смогли добиться настоящего признания в TikTok», — говорится в сообщении:

@kurchanov

Вывод: учите английский и подпишитесь￼.

♬ original sound — Евгений Курчанов
  1. @kurchanov — гуру знаний TikTok. Евгений — самый популярный преподаватель английского языка в TikTok, на него подписались уже более четырех миллионов пользователей. В своем аккаунте он популяризует английский язык, ведь формат коротких видеороликов идеально подходит для того, чтобы узнать что-то новое в оригинальном и нескучном формате.
  2. @monakhovan_ — TikTok-повар. «Стиль автора моментально узнаваем в ленте рекомендаций, миллионы пользователей ждут ее простые и вкусные рецепты», — уточняется в сообщении команды сервиса.
  3. @el.tyan — модная дива и fashion-эксперт, которая преобразовала свой аккаунт в настоящую энциклопедию моды.
  4. @sonyakisa8 — кошка Соня стала звездой TikTok, за ней следит более шести миллионов подписчиков. «Ее по праву можно назвать главным пушистиком платформы», — резюмируют в сервисе.
  5. @twins.verz.parodies — братья Верзаковы стали известны благодаря оригинальным и забавным пародиям на мультфильмы.
  6. @clexxd — главный геймер TikTok, доказавший, что гейминг на платформе реально вывести в тренды.
  7. @salavat.fidai — скульптор-миниатюрист Салават Фидаи, создающий на грифеле карандаша настоящие шедевры.
  8. @makeup_yulya_lips — автор, который раскрывает бьюти-секреты для губ.
  9. @katevoynova — TikTok-спортсмен — лонгбордистка Катя Войнова. «Яркий образ и мастерство принесли ей в этом году 1,1 миллиона подписчиков».
  10. @danya_milokhin — «автор, получивший настоящее народное признание в России», — говорят представители TikTok.

Быстрый старт

В 2020 году было создано немало новых аккаунтов, владельцы которых всего за год «ворвались в топы TikTok». Среди таких феноменов года нельзя не выделить «дома» тиктокеров:

@dream_team_house

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Об итогах года рассказала сама команда проекта TikTok.
 
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