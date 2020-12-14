TikTok назвал главные вирусные ролики этого года. Вот кто впереди

«Благодаря авторам контента в TikTok развивались самые разные жанры: здесь делились простыми рецептами вкусных блюд, учили английскому и показывали гейминг в новом формате. Эти авторы смогли добиться настоящего признания в TikTok», — говорится в сообщении:
@kurchanov — гуру знаний TikTok. Евгений — самый популярный преподаватель английского языка в TikTok, на него подписались уже более четырех миллионов пользователей. В своем аккаунте он популяризует английский язык, ведь формат коротких видеороликов идеально подходит для того, чтобы узнать что-то новое в оригинальном и нескучном формате.
@monakhovan_ — TikTok-повар. «Стиль автора моментально узнаваем в ленте рекомендаций, миллионы пользователей ждут ее простые и вкусные рецепты», — уточняется в сообщении команды сервиса.
@el.tyan — модная дива и fashion-эксперт, которая преобразовала свой аккаунт в настоящую энциклопедию моды.
@sonyakisa8 — кошка Соня стала звездой TikTok, за ней следит более шести миллионов подписчиков. «Ее по праву можно назвать главным пушистиком платформы», — резюмируют в сервисе.
@twins.verz.parodies — братья Верзаковы стали известны благодаря оригинальным и забавным пародиям на мультфильмы.
@clexxd — главный геймер TikTok, доказавший, что гейминг на платформе реально вывести в тренды.