TikTok назвал главные вирусные ролики этого года. Вот кто впереди

Источник материала: Tut.by

Команда разработчиков TikTok в своем официальном блоге рассказала о «самых ярких моментах, героях и трендах», которые появились в русскоязычном сегменте сервиса в этом году.

Вирусные ролики

«В этом году в число вирусных видеороликов в TikTok вошли видео на самую разную тематику: семья, животные, автомобили и, конечно, творчество в самых разных ипостасях», — говорят представители сервиса:

@rahimabram — искренний видеоролик от Рахима Абрамова, в котором он проводит время со своей бабушкой. @deepins — использование визуальных эффектов на максимум. @cargeek.pro — детейлинг автомобиля от профессионалов своего дела. @dina — эффектный видеоролик с полным погружением в образ. @sonyakisa8 — идея шапочки для кошки из её же шерсти. @mildi99 — глобальный тренд в интерпретации автора из России. @ennie_yoyki — профессиональная анимация в сочетании с трендовым звуком. @kate_brush — магия вне Хогвартса! @salavat.fidai — миниатюрное скульптурирование на грифеле карандаша. @spy__amy — вкусный DIY: сердце из шоколада.

Вдохновляющие авторы контента

«Благодаря авторам контента в TikTok развивались самые разные жанры: здесь делились простыми рецептами вкусных блюд, учили английскому и показывали гейминг в новом формате. Эти авторы смогли добиться настоящего признания в TikTok», — говорится в сообщении:

@kurchanov — гуру знаний TikTok. Евгений — самый популярный преподаватель английского языка в TikTok, на него подписались уже более четырех миллионов пользователей. В своем аккаунте он популяризует английский язык, ведь формат коротких видеороликов идеально подходит для того, чтобы узнать что-то новое в оригинальном и нескучном формате. @monakhovan_ — TikTok-повар. «Стиль автора моментально узнаваем в ленте рекомендаций, миллионы пользователей ждут ее простые и вкусные рецепты», — уточняется в сообщении команды сервиса. @el.tyan — модная дива и fashion-эксперт, которая преобразовала свой аккаунт в настоящую энциклопедию моды. @sonyakisa8 — кошка Соня стала звездой TikTok, за ней следит более шести миллионов подписчиков. «Ее по праву можно назвать главным пушистиком платформы», — резюмируют в сервисе. @twins.verz.parodies — братья Верзаковы стали известны благодаря оригинальным и забавным пародиям на мультфильмы. @clexxd — главный геймер TikTok, доказавший, что гейминг на платформе реально вывести в тренды. @salavat.fidai — скульптор-миниатюрист Салават Фидаи, создающий на грифеле карандаша настоящие шедевры. @makeup_yulya_lips — автор, который раскрывает бьюти-секреты для губ. @katevoynova — TikTok-спортсмен — лонгбордистка Катя Войнова. «Яркий образ и мастерство принесли ей в этом году 1,1 миллиона подписчиков». @danya_milokhin — «автор, получивший настоящее народное признание в России», — говорят представители TikTok.

Быстрый старт

В 2020 году было создано немало новых аккаунтов, владельцы которых всего за год «ворвались в топы TikTok». Среди таких феноменов года нельзя не выделить «дома» тиктокеров: